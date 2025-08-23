為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元普度將至》高雄今啟動紙錢集中燒 環保祭祀以功代金減少空污

    農曆7月到來，高雄今天啟動紙錢集中燒，減少空氣污染。（市府提供）

    農曆7月到來，高雄今天啟動紙錢集中燒，減少空氣污染。（市府提供）

    2025/08/23 09:17

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆七月中元普度即將到來，高雄市環保局推動環保祭祀，今天啟動紙錢集中燒，為期30天至9月21日，並攜手24家社福團體，鼓勵民眾以功代金，取代紙錢燒化，減少空氣污染。

    高雄市環保局推動環保祭祀，今天啟動紙錢集中燒，民眾祭拜後紙錢，以紙箱、紙袋妥善包裝，務必移除尚未燃盡線香、香腳及打火機，致電各區清潔隊約定收運，以配合市府清運作業，清潔隊將集中運送至設有空污防制設備紙錢專燒爐進行燒化，透過紙錢集中燒化，減少空污排放，避免露天焚燒。

    環保局更自95年起鼓勵民眾以捐助代替購買，將購買紙錢費用，轉為捐助社福團體，自106年起以功代金捐款金額已超過1800萬元，換算減少180公噸紙錢燒化，減少排放粒狀污染物0.635公噸，減少排碳量達277公噸，相當於5435輛柴油大客車一年排放量。

    此外，參與社福團體由15家增加至目前24家，包含心路、家扶、創世、星星兒、弘道、勵馨、安德烈、善牧等社福團體，透過捐款行善，取代紙錢燒化，幫助弱勢家庭；四大超商電子平台，可提供民眾捐款管道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播