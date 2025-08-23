中元普度將至》高雄今啟動紙錢集中燒 環保祭祀以功代金減少空污

農曆7月到來，高雄今天啟動紙錢集中燒，減少空氣污染。（市府提供）

2025/08/23 09:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆七月中元普度即將到來，高雄市環保局推動環保祭祀，今天啟動紙錢集中燒，為期30天至9月21日，並攜手24家社福團體，鼓勵民眾以功代金，取代紙錢燒化，減少空氣污染。

高雄市環保局推動環保祭祀，今天啟動紙錢集中燒，民眾祭拜後紙錢，以紙箱、紙袋妥善包裝，務必移除尚未燃盡線香、香腳及打火機，致電各區清潔隊約定收運，以配合市府清運作業，清潔隊將集中運送至設有空污防制設備紙錢專燒爐進行燒化，透過紙錢集中燒化，減少空污排放，避免露天焚燒。

環保局更自95年起鼓勵民眾以捐助代替購買，將購買紙錢費用，轉為捐助社福團體，自106年起以功代金捐款金額已超過1800萬元，換算減少180公噸紙錢燒化，減少排放粒狀污染物0.635公噸，減少排碳量達277公噸，相當於5435輛柴油大客車一年排放量。

此外，參與社福團體由15家增加至目前24家，包含心路、家扶、創世、星星兒、弘道、勵馨、安德烈、善牧等社福團體，透過捐款行善，取代紙錢燒化，幫助弱勢家庭；四大超商電子平台，可提供民眾捐款管道。

