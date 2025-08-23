迎開學 新竹家扶頒發青年學子獎助學金 解註冊燃眉之急

新竹家扶中心趕在開學註冊前，頒發近400名高中以上青年學子的獎助學金，讓經濟弱勢的年輕學子可以安心向學。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕開學註冊在即，新竹家扶中心為解家計陷入困頓的青年學子燃眉之急，舉辦「拾光的孩子~2025年獎助學金頒獎典禮」，提供201名高中和194名大專學生各6000元、2萬5000元的獎助學金，讓他們不用擔心交不出學費或生活費。典禮上受助者和助學人各自手持電子蠟燭邁向前，象徵燭光儘管微小，但依舊溫暖，足以照亮前程。

新竹家扶中心主任張如萱說，這批獎助學金來自友達光電董事長彭双浪、新竹市國際蘭馨交流協會、陳雲如基金會、新竹家扶委員、以及社會各界的暖心支持，才得以讓前述這麼多的孩子能安心求學，他們的家長也不必再為了註冊而四處借錢。

張如萱說，他們另也發放國小、國中階段，以及持續進修的家長獎助學金，呼籲社會善心大眾大家一起來點燃前述燭光，透過新竹家扶響應捐款，共同來照亮社會上陷入困境家庭的前景。

受助的高三劉同學說，家裡經濟陷入困難時一度讓她慌亂，還好加入家扶後才穩住。在申請獎學金的過程，她學到口語表達、撰寫自傳履歷等學校沒教的課程，未來有能力時，她一定也會成為家扶的點燈人，換她來照亮別人。

至於剛考上國立大學的阮同學說，有了這筆獎助學金，媽媽就不用再為了賺錢而太辛苦，以後她也可降低打工時間，更專心鑽研課業。上大學後，她也將效法其他大哥、大姐回過頭來陪伴家扶的其他孩子長大，鼓舞其他家扶的孩子跟她一樣，對自己的人生不要氣餒。

