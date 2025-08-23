亞灣新創大南方 高雄團隊開發「高適應性無人飛行載具」

高雄在地新創團隊IVC，開發極端環境下穩定飛行的「高適應性無人飛行載具」。（經濟部產業技術司提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，昨（22）、今（23）兩天在高雄展覽館登場，經濟部產業技術司展示15項新創團隊成果，其中高雄在地新創團隊IVC，開發極端環境下穩定飛行的「高適應性無人飛行載具」，已獲得美國100台訂單，相當吸睛。

今年共有9國、260組新創團隊齊聚，聚焦AI、半導體、淨零永續與智慧製造等議題。經濟部產業技術司也展示15項新創團隊的成果，例如高雄在地的新創團隊IVC，針對災防巡檢需求，開發能在極端環境下穩定飛行的「高適應性無人飛行載具」，事故率低於5%、自主調控率超過90%。

產業技術司指出，目IVC已和隆飛、元翎、懋強等在地夥伴合作，把技術應用到災防巡檢、環境保育、海洋漁業等領域，已獲得美國100台訂單，未來將於森林探勘等創新應用，推動智慧移動載具成為國際示範案例。

此外，船舶中心衍生的新創公司梭易科，今年5月在InnoVEX 拿下 Enspyre 安石國際新創特別獎，並與瑞典北爾電子合作開發船舶自動化和監控系統，也一併展出。

面對關稅挑戰，產業技術司推動15個法人打造AI試產線，用AI幫助南部產業快速升級，範圍涵蓋扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械等29項重點產業，目前全國已建置完成85條AI試產線，協助產業加速導入AI、實現快速打樣。現場就展出金屬中心的「扣件AI智慧試產場域」，協助廠商快速調模、減少試誤，大幅縮短開發時間。

製造業方面，塑膠中心長期深耕熱塑性複材技術，攜手台塑台麗朗、深耕高雄的長興材料與漢翔航空，開發出新世代熱塑複材無人航空載具製程技術，以全球首創的S型多紗束纖維立體交錯堆疊技術為核心，特別適用於無人載具、航太等高階應用。今天（23日）展期最後一天，歡迎參觀。

