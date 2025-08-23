農曆七月初一遇公投 廟宇關廟門忙普度

農曆七月，有些廟宇用板筊放置在廟門口代表關廟門。（記者葉永騫攝）

2025/08/23 08:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是農曆七月初一，俗稱「鬼月」，這個月部分的廟宇會關閉正門，只開邊門，並暫停問事和收驚等服務，各大廟宇會在這個月輪流普度，招待好兄弟，管理陰間事務的城隍廟、普度公、萬善爺廟等廟宇則是信徒往來不斷，今年由於曆農七月初一剛好遇到核三公投，不但要投票也要辦理普度事務，格外的忙碌。

農曆七月鬼門開，好兄弟到人間遊玩，從今天起很多廟宇都停止一般的事務，例如東港東隆宮就停止改運1個月，許多廟宇暫停問事等儀式，大部分的神明不會在七月「辦事」，許多廟宇為了尊重好兄弟，廟宇的大門會關上或者架上板筊代表關門，留下左、右兩邊的側門，象徵神明睜一隻眼、閉一隻眼，陰間一切事情都交給城隍爺、普度公等負責陰間事務的神明來管理，但也有廟宇不關廟門。

屏東都城隍廟從今天子時開始，不少信徒都來廟宇參拜，祈求平安符護身，廟方人員指出，七月是城隍廟最忙碌的時候，許多信徒都會來為先人或親人處理陰間相關事務，有廟方人員說，看到信徒能夠透過神明與先人連接，心中獲得慰藉，深感寬慰。

農曆七月，有些民眾到廟宇求平安符保平安。（記者葉永騫攝）

