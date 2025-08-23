為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農曆七月初一遇公投 廟宇關廟門忙普度

    農曆七月，有些廟宇用板筊放置在廟門口代表關廟門。（記者葉永騫攝）

    農曆七月，有些廟宇用板筊放置在廟門口代表關廟門。（記者葉永騫攝）

    2025/08/23 08:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是農曆七月初一，俗稱「鬼月」，這個月部分的廟宇會關閉正門，只開邊門，並暫停問事和收驚等服務，各大廟宇會在這個月輪流普度，招待好兄弟，管理陰間事務的城隍廟、普度公、萬善爺廟等廟宇則是信徒往來不斷，今年由於曆農七月初一剛好遇到核三公投，不但要投票也要辦理普度事務，格外的忙碌。

    農曆七月鬼門開，好兄弟到人間遊玩，從今天起很多廟宇都停止一般的事務，例如東港東隆宮就停止改運1個月，許多廟宇暫停問事等儀式，大部分的神明不會在七月「辦事」，許多廟宇為了尊重好兄弟，廟宇的大門會關上或者架上板筊代表關門，留下左、右兩邊的側門，象徵神明睜一隻眼、閉一隻眼，陰間一切事情都交給城隍爺、普度公等負責陰間事務的神明來管理，但也有廟宇不關廟門。

    屏東都城隍廟從今天子時開始，不少信徒都來廟宇參拜，祈求平安符護身，廟方人員指出，七月是城隍廟最忙碌的時候，許多信徒都會來為先人或親人處理陰間相關事務，有廟方人員說，看到信徒能夠透過神明與先人連接，心中獲得慰藉，深感寬慰。

    農曆七月，有些民眾到廟宇求平安符保平安。（記者葉永騫攝）

    農曆七月，有些民眾到廟宇求平安符保平安。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播