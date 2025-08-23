從童軍少年到領航全國 高國倫接童軍總會理事長

高國倫出任中華民國童軍總會第28屆理事長。（圖由台南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕出身台南的高國倫，接任中華民國童軍總會第28屆理事長，成為全國童軍運動的領航者。高國倫自15歲投入童軍行列，早年於台南一中行義童軍團（台南市第七團）養成「日行一善」精神，長年投入教育及公益事務，如今更帶領全國童軍，展現台南扎根、影響全國的力量。

高國倫現任長興化工董事長，亦長期參與童軍教育推廣與社會服務，成為連結企業經營與公益實踐的重要典範。

此外，台南童軍多位成員也在總會重要職務上扮演關鍵角色。包括台南市童軍會國際委員會召集人王全裕榮任國家研習營營主任；顧問吳中仁博士出任組織發展暨人口增長委員會主任委員；台師大教授徐秀婕（後甲國中畢業）則擔任國家研習營安全防護委員會主委。另有多位台南夥伴如前副理事長吳文賢、總幹事周生民等，也分別出任常務理事及監事，顯見台南力量在全國童軍事務中舉足輕重。

台南市長黃偉哲表示，高國倫理事長的當選是台南之光，體現童軍精神的行動實踐，相信能進一步推動青少年教育發展。教育局長鄭新輝則指出，童軍教育重視品格養成與實踐行動，在高理事長領導下，總會與地方童軍會合作將更加緊密，為全國青少年營造更優質的學習環境。

日前就職典禮上，台南市童軍會新任理事長楊智雄（教育局副局長）、前任理事長蘇敬仲（安定國中退休校長）、副理事長林志政（億載國小退休校長）、總幹事周生民（大光國小校長）等人皆北上祝賀，展現地方團隊的支持。

台南市童軍會表示，未來將在高國倫理事長帶領下，深化校園及社區的童軍教育，持續擦亮「台南童軍」品牌。

