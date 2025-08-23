北市新店溪畔川端碼頭舊址 打造落霞觀景平台

台北市將在新店溪畔川端碼頭舊址，打造一處觀景平台。（台北市議員洪婉臻提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市中正區網溪里鄰近原名為川端橋的中正橋畔，里長夏萬浪於2023年6月「市長與里長有約」提案，恢復設「川端碼頭」，讓民眾可在新店溪沿岸賞鳥、垂釣、休憩划船，市長蔣萬安指示由水利局等相關單位推進，今年已編列相關經費打造川端落霞觀景平台，預計明年完工。

網溪里位於重慶南路、廈門街、同安街和牯嶺街之間，里內人文薈萃，里長夏萬浪說，歷任多名行政院長如何應欽、唐飛、吳敦義、江宜樺等都曾先後是里民；里內有跨堤電梯可步行到新店溪畔，還有市定古蹟紀州庵，他在2023年與市長有約提案恢復早期同安街底河堤旁的「川端碼頭」，提供民眾遊憩，欣賞沿岸風光。

台北市工務局水利工程處、觀光傳播局及中正區公所經會勘、與地方溝通後，決定整建川端碼頭觀景平台，可串聯即將完工的中正橋天空步道與河堤電梯，提供民眾沿岸賞鳥、垂釣、休憩划船。

台北市議員洪婉臻表示，觀景平台的設置務必要重視安全問題，包括平台高度與照明必須安全無虞、 廁所等配套設施要完善便利、水域活動安全設施要到位，明年完工後，中正區將多一個可以玩水上活動、約會、拍照打卡的親水景點。

