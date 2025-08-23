為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄YouBike騎乘破7000萬人次 幸運兒獲通勤月票1年份

    高雄YouBike騎乘突破7000萬人次創新高。（高市交通局提供）

    2025/08/23 08:33

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局宣布高雄YouBike營運邁入第6年，迄今正式突破7000萬人次騎乘，第7000萬位騎乘的幸運兒將獲得TPASS 399通勤月票1年份及露營組，由一名22歲大學生獲得。

    交通局指出，經統計今年高雄YouBike平均每趟騎乘時間約17分鐘，其中30分鐘以內的短程使用占約79%，顯見多數市民將YouBike作為日常通勤、辦公洽事或轉乘捷運、公車等大眾運輸工具。

    使用族群中，以30分鐘至1小時的中程使用占約10%，多用於跨行政區通勤或假日購物等需求；而1小時以上的長程騎乘則占約11%，反映不少市民與遊客選擇以YouBike作為深度旅遊或健身運動的方式，將公共自行車融入多元生活情境，顯示YouBike不僅是通勤工具，更已成為高雄市民休閒活動的好夥伴。

    此外，高雄市已累積建置YouBike達1454站，每月使用人次突破180萬人，較去年同期成長16%，交通局將持續擴增設置，預計115年前公共自行車租賃站數達1500站規模，以滿足民眾最後一哩路通行需求。

