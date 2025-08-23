為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    今「處暑」防秋老虎！高溫上看38度 專家：未來一週仍熱爆

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前仍是8月盛夏，週末期間因高壓籠罩，全台陽光強烈很炎熱，尤其大台北、西部內陸高溫可達36度以上，提醒任何活動務必防曬、多補充水分。（圖擷自臉書）

    2025/08/23 08:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣的「處暑」，氣象專家指出，雖然處暑是秋天的第二個節氣，但天氣依舊很炎熱，甚至環境氣溫普遍會比前後期偏高，因此人們也形容這種天氣是「秋老虎」。受高壓籠罩影響，預估未來一週持續高溫炎熱，週末北部高溫上看38度，提醒民眾務必防曬、多補充水分以避免中暑。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，「處暑」是秋天的第二個節氣。雖然已經進入屬於秋天的處暑，但是天氣還是很炎熱，一點都不像秋天的季節，環境氣溫普遍會比前後期偏高，所以人們也將這種炎熱的天氣稱為「秋老虎」。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴朗酷熱，全台極端高溫將達38度以上，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部24至37度、南部23至37度、東部22至35度。

    吳德榮表示，下週一至週五（25至29日）各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。

    吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在呂宋島西方海面的「熱帶低壓」，預計今上午發展成第13號颱風「劍魚」，將持續增強；未來經海南島南側、朝越南前進（左圖）。最新（22日20時）最新歐洲系集模式及美國系集模式皆顯示，其系集平均路徑，與氣象署的預測類似，對台無威脅。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前仍是8月盛夏，週末期間因高壓籠罩，全台陽光強烈很炎熱，尤其大台北、西部內陸高溫可達36度以上，提醒任何活動務必防曬、多補充水分。另外在南部海域風浪增強，海上活動也要特別注意。

