    首頁　>　生活

    盼了14年斥資6.2億 豐原國兒運動中心9月啟用

    豐原國兒運以豐原運動驕傲「熱血排球」為主題，場館可進行多元球類運動利用。（圖：市府提供）

    豐原國兒運以豐原運動驕傲「熱血排球」為主題，場館可進行多元球類運動利用。（圖：市府提供）

    2025/08/23 08:06

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕地方期待14年、斥資6.2億打造的台中市豐原國民暨兒童運動中心，9月1日終將正式啟用，因豐原高商排球隊自創隊以來打下13座全國高中排球聯賽（HVL）冠軍，創下最多紀錄，豐原國兒運以豐原運動驕傲「熱血排球」為主題，呼應在地運動特色，並發展多元運動設施，更引進來自日本鳥取、被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」的「初動負荷訓練室」，將掀起「排球少年」熱血風潮；運動局指出，8月25日至31日試營運期間，全館將免費開放。

    台中市運動局長游志祥指出，豐原國民暨兒童運動中心總經費達6.2億元，建築設計以「水稻」意象為立面，融合「優質米倉」文化特色，展現在地歷史記憶與區域獨特風貌，中心未來也將與亞洲大學醫療、長照及托育資源結合，讓市民享有更全面的健康服務。

    運動局指出，豐原運動中心以「熱血排球」為主題，呼應在地運動特色，尤其豐原高商排球隊締造13座全國高中排球聯賽冠軍，創下最多紀錄，展現傳承，另與台灣職業排球聯盟（TPVL）台中代表隊「連莊排球隊」合作，共同打造「排球訓練中心」，提供專業場地與資源，培育更多優秀排球選手，為台灣排壇注入新活力。

    運動局指出，場館為地上4層、地下3層建築，包括游泳池、綜合球場、體適能中心等，滿足市民多樣化需求。館內特別規劃親子探索基地與兒童多功能球場，位於1樓的「初動負荷訓練室」，被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」，該設備能提升關節活動度、加速肌肉反應並降低運動傷害，在專業教練指導下，不僅有助選手訓練，也結合醫療資源提供亞健康族群恢復性訓練。

    2樓設有親子探索基地、成人體適能中心、飛輪教室與韻律教室等，其中親子探索基地適合3至6歲幼童透過遊戲互動促進發展；3樓設有綜合球場與兒童多功能球場，提供籃球、羽球、排球等多項運動場地；兒童多功能球場更規劃半場籃球、羽球及匹克球空間，未來將成為樂樂棒球及新興運動的理想場地，營造專屬孩子的運動樂園。

    豐原國兒運引進被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」的「初動負荷訓練室」。（圖：市府提供）

    豐原國兒運引進被譽為傳奇球星鈴木一朗的「秘密武器」的「初動負荷訓練室」。（圖：市府提供）

