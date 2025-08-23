風雨過後 嘉義青農全國羽球邀請賽農民展現熱情活力

嘉義青農全國羽球邀請賽讓農民藉由運動交流。（嘉義縣農會提供）

2025/08/23 07:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「2025嘉義青農全國羽球邀請賽」，22日在嘉義縣立體育館舉行，吸引來自全台12縣市約300位青農參與，展現台灣青農熱情活力與團隊精神，經過一天比拚，由地主隊嘉義縣青農聯誼會奪得冠軍；嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，嘉義縣歷經7月颱風及豪雨重創，許多青農傷痕累累，正在重建家園，仍辦理、參與賽事，團結迎接全台各地青農夥伴，希望藉由賽事交流，讓自己更有信心，即使面臨風災，嘉義農民依舊屹立不搖

賽事由農業部主辦、嘉義縣農會與嘉義縣青年農民聯誼會承辦，嘉義縣政府及財團法人農業科技研究院協辦，嘉義縣長翁章梁、黃貞瑜及嘉義縣青年農民聯誼會會長張翠玲昨為球賽揭幕，翁章梁勉勵青年農民勇於創新、跨界發展，並肯定青農推動農業永續與地方活化。

張翠玲表示，邀請賽不僅是羽球競技，更是農業與文化的嘉年華，透過運動凝聚青農力量，展現台灣農業的青春與希望。

賽事分為「專業競賽組」與「趣味競賽組」兩大類別，專業組共有11支青農代表隊參賽，趣味組則有14隊參與，參與創意活動「單純打羽球」、「農田裡的羽球」與「撒網捕羽」，融合農漁業場景、器具與運動元素，讓參賽者輕鬆累積積分。

經過一天比拚，「專業組」冠軍嘉義縣青農聯誼會、亞軍台南市青農聯誼會、季軍農業部、殿軍雲林青農聯誼會；「趣味組」冠軍高雄青農聯誼會、亞軍雲林青農聯誼會、季軍嘉義青農聯誼會、殿軍苗栗青農聯誼會。

嘉義青農雖經歷風災，仍熱情參與賽事。（嘉義縣農會提供）

嘉義縣長翁章梁（左6）等勉勵青農繼續加油。（嘉義縣農會提供）

