多元就業支持措施 助弱勢單親媽重返職場

勞動部高分署所屬就業中心可連結各項資源，幫民眾量身打造就業輔導方案。（勞動部高屏澎東分署提供 ）

2025/08/23 07:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕協助弱勢民眾重返職場，勞動部高屏澎東分署整合就業資源，透過各地就業中心提供就業服務、職業訓練、職場適應等多元就業支持措施，屏縣單親媽媽阿幼就是在潮州就業中心協助下成功就業，解決子女就學與照顧問題。

獨自撫養2名年幼子女的阿幼，離婚前從事家庭代工貼補家用，為能有穩定收入，到製藥公司擔任包裝作業員，但因有子女就學等問題，入職約3個月後便遭公司資遣，情緒低落的阿幼頓失信心，因而求助潮州就業中心。

就服員透過就業諮詢，重新梳理阿幼的就業困難，協助解決托育問題，在家庭逐步穩定後，就服員積極開發鄰近阿幼住家、可以兼顧照顧孩子的職缺，最後順利推介至一間食品工廠任作業員，並運用「缺工就業獎勵」計畫，每月提供5千元至7千元不等獎勵金，鼓勵她留任職場。

任職已逾半年的阿幼很開心有就業中心專業陪伴，讓她有穩定經濟來源，也解決子女就學及照顧問題，她說，雖然中間跌倒過，但有就業中心的協助，陪她重新站起來，現在真的比較穩了，也想繼續往前走。

高分署表示，為協助弱勢民眾順利就業，除提供職訓與就業媒合，也會評估民眾需求，安排職涯諮詢、職場適應、就業促進工具等配套措施，確保民眾順利銜接職場。「缺工就業奬勵」便是提供每個月5千元至7千元不等的奬勵金，最高可領10萬8000元，鼓勵民眾投入並穩定在特定製程的行業就職，符合資格的民眾經公立就業服務機構推介並受僱達30日以上就可以提出申請。

