    首頁　>　生活

    農曆七月鬼門開 廖大乙揭日常3件事可轉運！

    廖大乙說，若感到今年很不順或犯太歲者，農曆七月以紅包袋裝7粒米，米灑在十字路口，紅包袋帶回，這是對無形界和有形界的布施，冥陽兩利。（記者陳鳳麗攝）

    

    2025/08/23 07:39

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是農曆七月一日，民間習俗「開鬼門」，「好兄弟」、「好姊妹」放暑假到人間遊玩1個月，民俗專家廖大乙表示，七月「普度」是對無形界的布施，若感覺今年上半年不太順，建議在十字路口灑7粒米，7天為一週期，因7是吉數，而米對有形和無形界都是布施，此舉可冥陽兩利。

    民俗專家廖大乙指出，今年是乙巳青蛇年，又是雙春閏六月，每180年才會遇到一次的「雙春閏六月逢青蛇」，很特殊的一年，也是很動盪的一年，而在農曆七月陰陽交替的月份，凡事小心謹慎，且應多懷悲憫心，並多布施，即可安然度過。

    廖大乙說，中元普度就是對無形界「好兄弟」、「好姊妹」的一種布施，如果今年犯太歲的生肖，或是感覺上半年不順的人，可做一件簡單的事，這件事很從初一開始，用紅包袋裝7粒米帶在身上，出門上班的路上，從右手邊將7粒米灑在十字路口，以7天為一週期。

    「7」是吉祥數字，拿文公尺來看，即可看出吉數都是7的倍數，因此7粒米是吉數，而米是對有形界的鳥類等生物是布施，對無形界的「好兄弟」、「好姊妹」更是布施的象徵，冥陽兩利。此舉以7天為一週期，只要發心做就會有改變。

    廖大乙也建議，除了布施外，農曆七月是陰陽交替月，也是轉換磁場的月份，感覺今年不太如意的人，利用農曆七月清理冰箱及家中櫃子，將放置太久的東西清掉，可將穢氣清走，轉換磁場，此外也可去修剪頭髮，從頭開始。

    以上為民俗說法 僅供參考

    廖大乙建議農曆七月清冰箱或櫥櫃，將放太久或不要的東西清掉，轉換好的磁場。（記者陳鳳麗攝）

    

    今年感到不順的人，農曆七月可修剪頭髮，從頭開始。（記者陳鳳麗攝）

    

