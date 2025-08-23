教育部認定葉丙成未違性平法 女學生崩潰：哭了一整天

前教育部政次葉丙成（見圖）在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平委員會昨調查認定未違性平法，引發外界質疑。（資料照）

2025/08/23 10:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前教育部政次葉丙成在個人臉書涉揭台大性平案個資，教育部性平委員會昨調查認定未違性平法，引發外界質疑，民進黨立委范雲也直言「難以接受」。對此當事者也發文透露自己「哭了一整天」，並指「被執政團隊，再次鐵拳」，坦言仍想「自○離開這個世界」。

葉丙成今（114）年4月間在個人臉書發文評論台大性平案件，在文中洩露受害者個資，遭民進黨教文會委員連署要求送性平調查。葉丙成自5月26日請假接受調查，至今約3個月，教育部性別平等教育委員會昨將決定報告書送達當事人學生，調查結果認定，葉丙成的行為未違反性平法，消息一出引發外界質疑。

當事者在threads發文透露，「哭了一整天，外加自○通報。我不知道教育部長有沒有看到這個痛？行政院會負起最終責任，又是什麼責任？被執政團隊，再次鐵拳」。

她也提到「謝謝黃淑君議員行程中，衝到台大。我們見面互看第一眼，兩個人都哭了。謝謝范雲委員第一時間透過助理捎來關心訊息。告訴我，她會繼續努力追」。並指「我想跟，在這3個月，每個幫助、發聲、關心我的委員們、議員們以及『您們』，謝謝您們，對不起，造成大家的困擾和麻煩」。

發文也指出「我想給大家看，葉丙成的嘴臉，多麼的噁心。『不知甲生名字』，卻可以找到甲生老師？『單憑肉眼看不到』？所以大家是陰陽眼嗎？有真心悔改道歉嗎？自有公評」。

她在文末也提到，「最後，我想跟自己說：對不起，此刻的我，真的不知道要多麼努力，才能保護那個受傷的妳」、「然後，我其實還是很想『自○離開』這個醜陋的世界，一個人安靜，待著。一步步，親手把自己推向地獄」。

對此網友也紛紛留言安慰「從政治、司法到社會，妳很努力了，問題不是妳」、「孩子妳沒有錯，真的不用道歉！」、「該道歉的一直都不是你，是那些有權有勢但沒本事的大人」、「我還在學期時間也面對過台大性平會，他們沒有用的程度真的令人崩潰」、「大家都無法接受這種爛到爆炸的調查結果，我依舊認為身為主管機關的教育部需要負責，不能就讓他拍拍屁股請辭」，有網友更直言「直接公布那位舍監的名字與長相，請在台大的人注意這位性騷犯」。

