北台體感溫度飆42度！15縣市高溫特報 南部防雷陣雨

氣象署指出，今天天氣持續炎熱，氣象署持續對西部15縣市（除新竹市）發布高溫資訊，其中台北亮紅燈，有連續出現38度極端高溫的機率。氣象署也指出，包含雙北及桃園、新竹縣體感溫度都達40度以上，北北桃甚至可能來到42度，感受將十分酷熱。（資料照）

2025/08/23 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（23日）天氣仍炎熱，氣象署持續對西部15縣市（除新竹市）發布高溫資訊，其中台北亮紅燈，有連續出現38度極端高溫的機率，新北、桃園、高雄、屏東等4縣市亮橘燈。根據氣象署網站資訊，包含雙北及桃園、新竹縣體感溫度都達40度以上，北北桃甚至可能來到42度，感受將十分酷熱。

氣象署表示，今日台灣附近環境風場為東南風，迎風面東南部及恆春半島水氣偏多，不定時會有局部短暫陣雨，氣象署今晨已先對屏東、台東發布大雨特報，其中恆春半島清晨有出現局部大雨，佳樂水時雨量來到65毫米。至於其他地區大多為晴到多雲，午後受熱力作用影響，嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請留意天氣變化，外出不妨攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，今日東半部高溫普遍在32、33度，西半部可達35、36度，部分地區有機會出現37度以上高溫，尤其大台北及高雄甚至有局部38度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，容易來到過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

氣象署也提醒，位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，以偏西的方向朝越南前進，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲、感受高溫炎熱；環境吹偏東至東南風，迎風面台東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週五大致仍受太平洋高壓影響，而南方為大低壓區，使台灣附近吹偏東風偶帶來水氣，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一各地大致為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 42 31 ~ 40 32 ~ 40 29 ~ 37

根據氣象署網站資訊，包含雙北及桃園、新竹縣體感溫度都達40度以上，北北桃甚至可能來到42度，感受將十分酷熱。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

