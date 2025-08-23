08/23 各報重點新聞一覽

監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護消極懈怠。（示意圖，路透）

2025/08/23 06:41

自由時報

危害國安及兒少 監院促政府管制TikTok

監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護上消極懈怠，未能因應潛藏重大威脅。監委強調，TikTok已被歐美多國認定涉及國安疑慮與兒少傷害，甚至淪為中共認知作戰工具，政府卻仍未積極管制，行政院應督同相關機關全面檢討改進。政院人士回應表示，政院及相關部會收到調查報告後盡速啟動檢討研議。

政府人事調整 龔明鑫任經長 張惇涵接政院秘書長 徐斯儉內定駐美代表

賴政府預計八二三罷免投票結束後，展開新一波人事調整。據指出，負責政策協調溝通的行政院秘書長，將由總統府副秘書長張惇涵接任。具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫，將轉任經濟部長一職。

雄三飛彈等國防機密 賤賣中國 空軍上尉當共諜 判刑7年4月

台灣退役空軍飛官史濬程被控違反「國家安全法」，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國雄風三型飛彈等國防機密洩漏給中共，史收中共賄賂二一○萬元，再每次分給許三萬、五萬元不等報酬，且為時長達五年，最高法院已判處史二年二月徒刑確定；許展誠部分，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑七年四月，褫奪公權五年，賄款廿二萬餘元沒收。

聯合報

張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫接經長

第二波罷免結果今晚揭曉，府院近日已啟動內閣與國安團隊人事調整。據相關人士證實，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，現任政院秘書長龔明鑫將接任經濟部長，現任部長郭智輝則是去職。外交人士也透露，賴清德總統已確定更換駐美代表，可望由國安會議副秘書長徐斯儉取代現任代表俞大㵢。

賴總統：國防預算2030年前達GDP5%

行政院會才通過明年度國防預算占ＧＤＰ百分之三點三二，賴清德總統昨天又進一步宣示，未來政府會繼續增加國防預算，可望在二○三○年前比照北約的標準，達到ＧＤＰ百分之五。民進黨立委表示，此舉展現台灣自我防衛決心；藍白立委質疑，短時間內膨脹國防預算，相關配套能否跟上？而且恐怕會排擠民生及社福等預算。

中國時報

內閣大出走 郭智輝閃辭

外界預期823大罷免後，內閣將有一波微調，22日消息提前曝光，行政院祕書長龔明鑫將接任經濟部長、總統府副祕書長張惇涵接任政院祕書長，儘管政院仍不證實，但近期頻頻遭點名下台的數位發展部長黃彥男、經濟部長郭智輝昨先後宣布請辭，捲入性平案的教育部政次葉丙成也求去；此外，包括衛福部長邱泰源、國發會主委劉鏡清等人也傳出可能異動。

黃仁勳：核能是一個很好的選項

23日為「重啟核三公投」投票日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨上午快閃抵台，在機場受訪時也被問及能源議題，他強調，所有產業發展都需要能源支持，「核能更是一個很好的選項」，藍白直言，黃仁勳點醒全台灣，這次公投「請大家聽AI教父的話」，立法院長韓國瑜昨更與藍委共同呼籲民眾出門投票，「一起結束紛擾的政治鬥爭」。

