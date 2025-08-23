南投健行節9/6開跑 鯉魚潭音樂水舞首登場

南投健行節9月登場 ，第二場10月18日於信義雙龍七彩吊橋園區舉行。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第5年的南投健行節系列活動，9月6日起於埔里鯉魚潭風景區登場，結合溫泉季活動，將在完成優化改善工程的鯉魚潭，首度進行音樂水舞展演，邀請全國民眾在秋高氣爽的天氣來南投健走，感受秋日大自然的美好。

縣府觀光處指出，今年南投健行節活動，首站選擇在埔里鯉魚潭舉辦，9月6日當天也是斥資1.2億元更新優化的鯉魚潭風景區全新啟動的日子，除鯉魚潭著名的7大穴以新面貌呈現，並將首度進行音樂水舞展演及歌唱比賽，邀請歌手兼音樂製作人同治平擔任評審及演唱。

第二場10月18日於信義雙龍七彩吊橋園區舉行，帶領民眾走進布農原住民部落，走過全台最高的七彩景觀吊橋，欣賞壯闊美麗的河谷及氣勢磅礴的雙龍瀑布；而11月16日舉行南投撼龍步道健走，沿途有蝴蝶區、櫻花區、蘭花區、陽光椰林、柚香步道，構築成四季皆美的特色景觀；最終站11月29日在竹山瑞龍瀑布步道舉行，該步道全程2.2公里，穿梭於孟宗竹林與闊葉林的步道之間，除可欣賞多樣原生植物與山林風貌，走至終點還能觀賞有「竹山第一美瀑」之稱的瀑布美景，全程無階梯，適合親子及銀髮族同行。

觀光處指出，各個健行場次也推出不同的體驗活動、互動演出及美食攤位，並有抽獎活動，活動詳情及報名可上「樂旅南投」Facebook粉絲專頁 （https://reurl.cc/XApWo7） 查詢。

南投健行節活動，最終站在竹山瑞龍瀑布步道舉行，可欣賞氣勢磅礡的瑞龍瀑布。（南投縣政府提供）

南投健行節系列活動，首場9月6日於埔里鯉魚潭登場。（南投縣政府提供）

埔里鯉魚潭著名的7大穴傳說，以全新裝置藝術呈現。（南投縣政府提供）

