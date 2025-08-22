台南災屋修繕媒合補助倒數 劉世芳提醒受災戶把握

內政部長劉世芳（右二）由台南市副市長趙卿惠（左四）、國土署署長吳欣修（左二）等人陪同，今天視察佳里災屋修繕，關心民眾生活。（佳里區公所提供）

2025/08/22 22:02

〔記者楊金城／台南報導〕政府媒合營造商為台南丹娜絲受災戶修繕房屋持續進行中，內政部長劉世芳今天（22日）視察佳里區子龍里、海澄里兩處災屋修繕案，她提醒受災戶要把握8月底前和媒合廠商簽約加碼2萬元補助，並盼加速推動修繕進度，協助居民儘快恢復安全溫暖的家園。

內政部國土管理署認養佳里區與公所合作媒合推動災屋修繕，包括國土署署長吳欣修、南區分署長林敬賢、台南市副市長趙卿惠、佳里區長林耿漢等人，和施工的猛揮營造、豐譽營造、長輝工業等團隊都在修繕現場。

林敬賢說明佳里區其中一處8月初開工，在地方與中央、施工團隊的密切合作下順利完工，另一處弱勢家戶的修繕工程持續施工中，團隊將全力趕工，預計8月下旬完工。

林耿漢表示，有26家廠商投入佳里區屋損修繕，登記媒合意願的有354戶，經勘查完成，目前簽約40戶，5戶完工，另5戶進入施工階段。

劉世芳指出，屋損20平方公尺以上的受災戶，只要在8月31日前與政府媒合的廠商完成簽約修繕，就可獲得加碼2萬元修繕尾款補助，請受災居民把握期限完成簽約，內政部持續結合中央、地方與民間力量，加速災後修繕工作，並針對低收入及中低收入戶等弱勢族群，提供全額修繕補助，減輕弱勢戶負擔。

內政部長劉世芳（中）今天視察佳里房屋修繕，慰勉施工團隊。（佳里公所提供）

