淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂壓軸登場 警籲民眾搭乘大眾運輸

新北市「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」24日壓軸登場，警方預料對岸湧入人潮，呼籲民眾搭乘大眾運輸，配合交通宣導。（警方提供）

2025/08/22 21:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場24日將登場，新北警方預料對岸八里湧現觀賞人潮。蘆洲警分局呼籲，民眾若計畫前往八里左岸觀賞煙火，可搭乘公車到十三行博物館站，再步行到十三行文化公園及周邊，民眾若要自行開車，由於北堤沙灘管制進出，警方建議可將車輛停放於八里文化公園停車場，步行約7分鐘即可抵達沙灘觀賞煙火，避開雍塞車潮。

蘆洲警分局表示，不少民眾在煙火施放前，會停留台61、64線快速道路違規減速、臨停或未依規定使用路肩觀賞煙火，警方將依道路交通管理處罰條例第33條第1項規定，將處3000元以上、6000元以下罰鍰；警方強調，當日晚間將加強在上述路段巡邏，對違規停駛車輛採取驅離或取締措施，避免發生追撞事故，保障民眾安全。

蘆洲警方呼籲，民眾若自行開車前往，由於北堤沙灘管制，民眾勿將車輛開進沙灘；當天下午4時起亦將封閉博物館路202巷及博物館路挖子尾路口，待人潮散場後才會開放；24日活動當日，將針對八里區忠孝路、博物館路、觀海大道、台61線八里一匝道、龍米路及關渡大橋等周邊道路加強警力部署，執行交通疏導與管制；呼籲用路人提早一小時出門，並收聽警察廣播電臺或注意CMS資訊，即時掌握路況，依照指揮改道。

警方提醒，十三行博物館停車場、八里公博二停車場滿場時，請依員警與義交指揮，停放博物館路路邊停車格或停六平面停車場，另確保交通秩序，警方同步強化路口疏導與違停取締，提醒駕駛人遵守停讓行人規定，更鼓勵民眾多搭乘大眾運輸前往，避免壅塞及縮短運行時間。

