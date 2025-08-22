鬼月7大禁忌曝光！ 命理師楊登嵙：千萬不要鐵齒

依照民俗，今年8月22日深夜11時開鬼門。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆鬼月到，今晚8月22日深夜11時開鬼門，9月21日關鬼門，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，「寧可信其有，不可信其無」，千萬不要鐵齒刻意去嘗試鬼月的民俗禁忌，提醒「不撿紅包」、「不亂說話」、「不踩踏冥紙」等7大禁忌。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，農曆七月「鬼月」生活禁忌：

1、不要結婚，很多好兄弟都還沒結婚就去世，在鬼月結婚，如同向祂們炫耀，會招來好兄弟的忌妒。

2、不要開市，鬼月開市，不是好的開始，往往經營不順利而收場。

3、不撿紅包，走在路上看到錢包、紅包袋、鈔票、零錢、物品，千萬不要隨便撿拾，因為那很有可能會替你帶來「鬼妻」或是招來好兄弟跟隨。

4、不出殯，非不得已要辦喪事，選定日子火化還不算圓滿，因為「燒庫錢」這個步驟不會在鬼月做，最主要的原因，就是擔心「好兄弟」半路攔截，會等農曆7月過後才會進行「燒庫錢」及進塔。

5、不亂說話，行經喪禮、祭祀場所，要注意言行舉止，切勿亂說話或態度輕浮，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

6、不玩錢仙、碟仙，鬼月千萬別因為一時興起，而玩錢仙、碟仙那類的恐怖遊戲，小心脫不了身而帶來大麻煩。

7、不踩踏冥紙，路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

楊登嵙說，鬼月傳統習俗，不要鐵齒刻意去嘗試鬼月的民俗禁忌。（記者蔡淑媛攝）

