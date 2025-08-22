為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鬼月7大禁忌曝光！ 命理師楊登嵙：千萬不要鐵齒

    依照民俗，今年8月22日深夜11時開鬼門。（記者蔡淑媛攝）

    依照民俗，今年8月22日深夜11時開鬼門。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/22 21:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆鬼月到，今晚8月22日深夜11時開鬼門，9月21日關鬼門，命理師楊登嵙說，一般民俗月按照傳統習俗，「寧可信其有，不可信其無」，千萬不要鐵齒刻意去嘗試鬼月的民俗禁忌，提醒「不撿紅包」、「不亂說話」、「不踩踏冥紙」等7大禁忌。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，農曆七月「鬼月」生活禁忌：

    1、不要結婚，很多好兄弟都還沒結婚就去世，在鬼月結婚，如同向祂們炫耀，會招來好兄弟的忌妒。

    2、不要開市，鬼月開市，不是好的開始，往往經營不順利而收場。

    3、不撿紅包，走在路上看到錢包、紅包袋、鈔票、零錢、物品，千萬不要隨便撿拾，因為那很有可能會替你帶來「鬼妻」或是招來好兄弟跟隨。

    4、不出殯，非不得已要辦喪事，選定日子火化還不算圓滿，因為「燒庫錢」這個步驟不會在鬼月做，最主要的原因，就是擔心「好兄弟」半路攔截，會等農曆7月過後才會進行「燒庫錢」及進塔。

    5、不亂說話，行經喪禮、祭祀場所，要注意言行舉止，切勿亂說話或態度輕浮，心裡也不可以有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上。

    6、不玩錢仙、碟仙，鬼月千萬別因為一時興起，而玩錢仙、碟仙那類的恐怖遊戲，小心脫不了身而帶來大麻煩。

    7、不踩踏冥紙，路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

    楊登嵙說，鬼月傳統習俗，不要鐵齒刻意去嘗試鬼月的民俗禁忌。（記者蔡淑媛攝）

    楊登嵙說，鬼月傳統習俗，不要鐵齒刻意去嘗試鬼月的民俗禁忌。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播