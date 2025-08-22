週六豔陽高照! 大台北飆37度 各地紫外線指數爆表

週六各地晴朗穩定、高溫炎熱。（資料照，記者方賓照攝）

2025/08/22 22:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六各地晴朗穩定、高溫炎熱，大台北、桃園地區及西半部近山區達37度以上高溫，雙北紫外線指數來到危險等級，外出活動注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週六持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，在嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下午外出請注意天氣的變化。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週六東半部普遍為32、33度，西半部則可達35、36度，局部溫度都會來的更高一些，尤其大台北、桃園地區及西半部近山區局部可達37度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，28至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

天氣風險公司指出，週末台灣仍受到太平洋高壓影響，整體天氣趨於穩定，各地以晴到多雲為主，高溫普遍落在33至35度，西部盆地與內陸地區更有機會飆升至36至37度；午後對流發展大多侷限於山區，降雨範圍零散，但若前往深山溪谷活動，仍要留意午後天氣變化；花東地區及恆春半島因位處在迎風面，偶有局部短暫陣雨。整體來說，天氣相對穩定，高溫炎熱，提醒民眾外出務必做好防曬，多補充水分，避免中暑或熱傷害。

紫外線指數部分，週六台北市、新北市、宜蘭縣、嘉義市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六西半部高溫35、36度，大台北、桃園地區及西半部近山區達37度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

紫外線指數部分，週六台北市、新北市、宜蘭縣、嘉義市、澎湖縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法