樂天桃猿「阿迷趴」超瘋狂！指揮官搭黑鷹直升機繩降開球

〔記者吳哲宇／桃園報導〕為慶祝九三軍人節，陸軍司令部今（22）日晚間配合國防部114年軍人節系列活動，於樂天桃園棒球場舉行「敬軍職棒主題賽」職棒開球活動，賽前不但有展護巨幅國旗搭配代表「陸軍新興戰力」的官兵領唱國歌，更吸睛的是，由陸軍特戰指揮部少將指揮官搭乘彩繪黑鷹直升機快速繩降球場，結合無人機空投給球實施開球，期透與中華職棒跨領域合作，和全國人民互動，展現現代化陸軍守護家園的能力與決心。

活動開場首先由陸軍儀隊與二一砲指部展旗隊搭配陸軍樂隊行進間演奏「凱旋進行曲」進場；隨後，由代表M1A2T戰車、拖式2B飛彈、陸射劍二飛彈、新式機動阻絕、海馬士多管火箭系統、無人機及阿帕契直升機的陸軍7個新興戰力單位官兵，在展開巨幅國旗並同步播放「陸軍國歌形象影片」時，齊聲引領全場官兵、眷屬及球迷高唱國歌，充分展現國人熱愛國家的意志與情操。

最受矚目的開球儀式，則是由陸軍特戰指揮部少將指揮官苑汝瑋偕同6位特戰官兵，搭乘黑鷹直升機進場。直升機於中外野離地約30呎高度旋停滯空，官兵自雙邊機門快速繩降，以戰術走位至投手丘，續由無人機自空中將球投予特戰指揮官後順利完成開球，過程中相互緊密且精湛的合作，充分展現部隊平時訓練成果。

開球後，陸軍司令呂坤修上將步上投手丘，在刻有M1A2T戰車及海馬士多管火箭系統象徵「陸軍新興戰力」的紀念球上簽名，並贈予樂天球團，藉此告知國人，陸軍將以新興戰力守護國球、守護中華民國。

本次亮點之一，便是載送開球代表的彩繪黑鷹直升機，搭配活動主題，於機身左右兩側分別繪製國旗及官兵繩降和戰術動作剪影的「TEAM TAIWAN」和「TEAM ARMY」字樣，象徵臺灣棒球的精神與團結，也象徵陸軍官兵永遠為保衛國家安全而努力不懈。

