    首頁　>　生活

    純植行動論壇聚焦氣候行動 呼籲「從餐桌開始改變地球」

    《純植行動論壇》找來公衛、營養、企業永續、教育與環境保育等專家學者跨領域對話。（純植行動聯盟提供）

    《純植行動論壇》找來公衛、營養、企業永續、教育與環境保育等專家學者跨領域對話。（純植行動聯盟提供）

    2025/08/22 19:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕純植行動聯盟今（22日）舉辦《純植行動論壇：從疾病預防到氣候行動的實踐對話》，找來公衛、營養、企業永續、教育與環境保育等專家學者跨領域對話，探討純植物飲食在全民健康、減碳與環境永續上的實踐路徑與未來藍圖。

    純植行動聯盟志工、資深律師趙梅君表示，在氣候變遷與公共健康日益嚴峻的情勢下，純植物性飲食成為全球永續發展的重要趨勢。純植行動聯盟倡議以「以食為政、以民為本」，推動純植飲食，作為氣候治理的策略，聯合國與多國政府已將植物性飲食納入政策與產業轉型重點。

    前教育部次長林聰明指出，氣候變遷愈來愈嚴重，地球愈來愈熱，我們需要全世界的人一起吃素才能為地球降溫。

    台灣併購與私募股權協會副理事長王柏鑫則表示，純植物飲食是世界的潮流也是人類進化和地球維度轉化的重要關鍵，而一旦人類科技發展到能和動物溝通，人類還能吃得下動物嗎？

    流行疾病學專家暨內科醫師何美鄉則說，提升免疫力是全民健康的基礎，純植物飲食不僅能降低慢性病風險，更有助於抵禦新興傳染病，研究數據指出，植物性飲食者罹患中重度新冠肺炎的風險降低73％，巴西研究也顯示，與雜食者相比，植物性飲食與素食者的感染率分別降低39%。

    中央研究院物理所特聘研究員兼副所長周家復以「氣候暖化與動物權益的量子糾結」為題，揭示氣候危機與畜牧業的深層關聯，呼籲大家「放下口中的那塊肉」以解救動物，拯救地球。

    國家衛生研究院副研究員邱雪婷則從營養學角度，解析純植飲食的營養安全與健康效益，並澄清常見迷思；荒野保護協會台北分會氣候變遷餐桌組長戴瑞真，則以環境守護為核心，說明飲食選擇如何連結自然保育與永續發展。

