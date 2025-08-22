為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全台「紅通通」！未來一週高溫飆破37度 劍魚颱風明生成

    未來西半部注意高溫。（氣象署提供）

    未來西半部注意高溫。（氣象署提供）

    2025/08/22 20:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週高溫、炎熱，動輒37度以上高溫！中央氣象署預報，週末兩天非常炎熱，下週水氣稍微增多，但西半部一大片區域仍是高溫且炎熱的天氣型態。另外，菲律賓呂宋島上的熱帶性低氣壓，預計明天增強為今年第13號颱風「劍魚」，但不影響台灣。

    氣象署預報員蔡伊其表示，明天各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，但午後仍要注意嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；後天（24日）午後則是要注意桃園以南地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

    「下週一（25日）起水氣稍微增多，午後雷陣雨範圍擴大」，蔡伊其說，環境上轉為東風、東南東風天氣，花東恆春半局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

    蔡伊其說，目前為在菲律賓呂宋島上方的熱帶性低氣壓（TD），預計明天白天增強為颱風「劍魚」，但它目前動向是往中南半島方向移動，對台灣沒有影響。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週大致多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後西半部亦有局部短暫雷陣雨。第2週台灣附近環境水氣增加，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生的機率，且近期西北太平洋熱帶擾動活躍，要留意氣象署的最新預報資訊。

    目前在菲律賓呂宋島上方的熱帶性低氣壓，預計明天增強為颱風。（氣象署提供）

    目前在菲律賓呂宋島上方的熱帶性低氣壓，預計明天增強為颱風。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    圖
    圖
