    首頁　>　生活

    台北市亮高溫紅燈 環境部啟動抗高溫調適應變

    中央氣象署22日發布高溫資訊，其中台北市已亮紅燈，代表連續3天超過38度以上，環境部啟動抗高溫調適策略。（取自氣象署網站）

    2025/08/22 20:07

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中央氣象署今（22日）發布高溫資訊，其中針對台北市亮起紅燈，意即氣溫連續3天皆達38度以上。環境部表示，成立「抗高溫調適對策聯盟」後，今也因此啟動應變，聯合中央部會與北市府展開各項防範措施，包含灑水車8車次、通報獨居長者健康維護，檢查戶外高氣溫作業勞動12處等。

    環境部表示，北市今亮高溫紅燈警示，最高溫（38度）出現在中午12點50分的內湖區，環境部緊急召開高溫調適應變會議，邀集氣象署、衛福部、教育部及北市府參加，啟動跨局處應變作為。

    為此調適高溫，北市府共出動8車次灑水165噸、進行綠地澆灌近10萬平方公尺、通報12區健康服務中心加強收案社區老人或獨居長者高溫時健康維護，並執行高溫關懷4852人次、輔導食品業者並提醒健康維護事宜、檢查夏季戶外高氣溫作業勞動共12處、以及通知各級學校及幼兒園配合因應。

    環境部提醒，依照氣象署最新預報資料，明日北市內湖區仍為紅色燈號，提醒民眾極端高溫已成台灣必須面對的重要挑戰。透過「即時調適應變會議」與「抗高溫調適行動展」，中央與地方攜手合作，期望同時兼顧緊急防護與長期調適，讓全民在高溫下更具韌性，降低氣候變遷衝擊。

