鬼門開 宜蘭信賴之友會參與水燈節遶境 理事長籲傳承、團結、寬恕

明天是農曆七月一日，俗稱「鬼月」開始，宜蘭縣信賴台灣之友會以「團結．傳承．水燈節」參與今晚的遶境巡舊城活動。（記者游明金攝）

2025/08/22 20:05

〔記者游明金／宜蘭報導〕明天是農曆七月一日，俗稱「鬼月」開始，宜蘭縣信賴台灣之友會以「團結．傳承．水燈節」，由理事長林國漳帶隊參與宜蘭水燈節今晚的遶境巡舊城活動。林國漳說，這項活動有傳承、寬恕精神，人跟鬼之間都可以好好相處，人跟人之間更應好好相處，也希望藉由活動讓年輕世代更了解宜蘭文化。

宜蘭水燈節是農曆七月最具代表性的傳統民俗活動之一，信眾會在「鬼門開」前一夜，在宜蘭河施放水燈，開光引道，讓「好兄弟」們順利重返人間找到歸處，這項習俗在宜蘭已逾百年歷史。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣信賴之友會今年特別參與「宜蘭放水燈」活動，由理事長林國漳率隊，並邀請民進黨公職、信賴青年會、宜蘭市第一、第二分會，以及鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表等各參選人共同參與，展現文化傳承熱情與活力，更是團結重要象徵。

林國漳說，宜蘭放水燈歷史悠久，這幾年辦的有聲有色，我們認為是一個傳承的概念，而且有寬恕精神，人跟鬼之間都可以好好相處，人跟人之間更應好好相處。

立委陳俊宇指出，宜蘭水燈節被縣府列入無形文化資產，透過文化推動方式讓世代子孫看到歷史過程，也展現團結向上的力量，同時可以看出社區各角落對農曆七月重視的感覺，讓每個人心靈得到最好的慰藉。

宜蘭縣前副縣長黃適超說，明天是吉祥月，就是俗稱的「鬼月」，但大家不要怕，「鬼月不傷人，歲月不留人」，在鬼月辦傳承團結活動，告訴年輕一輩可以得到寬恕精神，「人敬鬼、鬼敬人」大家和平相處，也祝福大家吉祥月時時日日平安吉祥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法