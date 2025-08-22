為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鬼門開 宜蘭信賴之友會參與水燈節遶境 理事長籲傳承、團結、寬恕

    明天是農曆七月一日，俗稱「鬼月」開始，宜蘭縣信賴台灣之友會以「團結．傳承．水燈節」參與今晚的遶境巡舊城活動。（記者游明金攝）

    明天是農曆七月一日，俗稱「鬼月」開始，宜蘭縣信賴台灣之友會以「團結．傳承．水燈節」參與今晚的遶境巡舊城活動。（記者游明金攝）

    2025/08/22 20:05

    〔記者游明金／宜蘭報導〕明天是農曆七月一日，俗稱「鬼月」開始，宜蘭縣信賴台灣之友會以「團結．傳承．水燈節」，由理事長林國漳帶隊參與宜蘭水燈節今晚的遶境巡舊城活動。林國漳說，這項活動有傳承、寬恕精神，人跟鬼之間都可以好好相處，人跟人之間更應好好相處，也希望藉由活動讓年輕世代更了解宜蘭文化。

    宜蘭水燈節是農曆七月最具代表性的傳統民俗活動之一，信眾會在「鬼門開」前一夜，在宜蘭河施放水燈，開光引道，讓「好兄弟」們順利重返人間找到歸處，這項習俗在宜蘭已逾百年歷史。

    宜蘭縣信賴之友會今年特別參與「宜蘭放水燈」活動，由理事長林國漳率隊，並邀請民進黨公職、信賴青年會、宜蘭市第一、第二分會，以及鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表等各參選人共同參與，展現文化傳承熱情與活力，更是團結重要象徵。

    林國漳說，宜蘭放水燈歷史悠久，這幾年辦的有聲有色，我們認為是一個傳承的概念，而且有寬恕精神，人跟鬼之間都可以好好相處，人跟人之間更應好好相處。

    立委陳俊宇指出，宜蘭水燈節被縣府列入無形文化資產，透過文化推動方式讓世代子孫看到歷史過程，也展現團結向上的力量，同時可以看出社區各角落對農曆七月重視的感覺，讓每個人心靈得到最好的慰藉。

    宜蘭縣前副縣長黃適超說，明天是吉祥月，就是俗稱的「鬼月」，但大家不要怕，「鬼月不傷人，歲月不留人」，在鬼月辦傳承團結活動，告訴年輕一輩可以得到寬恕精神，「人敬鬼、鬼敬人」大家和平相處，也祝福大家吉祥月時時日日平安吉祥。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播