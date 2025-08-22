為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嚴防境外影響公投選舉 海巡再啟金馬澎聯合威力掃蕩

    海巡署金馬澎分署指出，為確保全民公投順利進行，金門、馬祖及澎湖3離島巡防區同步展開「岸海聯合威力掃蕩」專案勤務，嚴防境外人士趁機偷渡滲透，影響社會治安。（金門岸巡隊提供）

    2025/08/22 19:35

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，「全國性公民投票第21案」8月23日舉行，為確保全民公投順利進行，金門、馬祖及澎湖3離島巡防區今天同步展開「岸海聯合威力掃蕩」專案勤務，嚴防境外人士趁機偷渡滲透，製造議題、影響選舉，造成社會不安。

    金馬澎分署指出，這項威力掃蕩勤務，將重點放在港區、岸際、空屋、防風林及中國船越界熱區，並同步加強船舶安全檢查，以及早發現異常徵候，機先應處。

    海巡署金馬澎分署表示，除今天執行岸海威力掃蕩任務，明天將持續嚴密掌握轄區海域目標動態，強化岸海勤務，堅守工作崗位，全力防範來自境外及國內不法情事發生，以確保國家安全及社會安定。

    海巡署表示，民眾如發現海域或岸際可疑情事，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡單位將即時應處。

    金馬澎分署指出，威力掃蕩勤務重點在港區、岸際、空屋、防風林及中國船越界熱區，並同步加強船舶安全檢查。（金門岸巡隊提供）

