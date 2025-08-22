轟「狼醫平台」恐違憲、傷害名譽! 醫師公會全聯會發千字聲明

衛福部官網日前上線「醫事人員性別事件資訊專區」。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應多起「狼醫」爭議，衛福部官網日前上線「醫事人員性別事件資訊專區」，只要經法院判決確定的性別平等案件，民眾都可一鍵查詢。不過，醫師公會全國聯合會今（22日）發出逾2千字的聲明稿，表示雖肯定政府積極作為，但直言「制度仍有檢討空間」，呼籲揭露資訊時應符合程序正義與法律原則，避免誤導與標籤化，傷害醫師名譽。

全聯會指出，專區設立標準必須公開透明，否則容易讓民眾誤解，也讓被公開的醫師無所適從。聲明中強調「公開透明的標準不僅能讓全民了解依據，也能讓被公開之醫事人員明確知道自己為何被列入專區，唯有如此，方能符合程序正當性。」並提醒，公開醫師資訊涉及工作權與名譽權，若缺乏明確法律授權，「恐有違憲疑慮」。

針對專區設計，聲明建議應避免以「狼醫平台」等簡化稱呼，改以精確分類讓使用者檢索，並設立「消滅時效機制」，重大案件可在一定期間後下架，較輕微者則應更短期內移除，不宜永久保留。並強調資訊揭露須符合法律比例原則與平等原則。

聲明指出，社會上許多職業都可能在特定情境下帶來風險，「若僅針對醫師公開資訊，容易引發比例與平等上的疑慮」。因此建議政府應審慎檢視哪些職業需要揭露，以及揭露的範圍與層級，才能兼顧社會公平與和諧。

至於是否應讓涉案醫師停職，全聯會則主張應回歸「性別平等工作法」、「性別平等教育法」及「性騷擾防治法」三部法令，避免出現「與法無據」的情況。聲明強調「只要確實落實性平三法，相關停職措施即可具備法源依據，不致侵害當事人權益。」

全聯會也呼籲中央與地方政府、各級衛生與社會單位積極面對性平事件，並提出三項建議「加強教育宣導、健全通報機制，以及定期公布統計資訊」，以增進社會互信。

針對已公開案件，聲明建議衛福部再次檢視標準，「若發現其中有案件並不符合被公開之條件，應立即檢討並更正，同時建立補救或補償機制，避免造成二度傷害。」至於是否停業或撤照，公會立場則是「除非已有重大且具體事證顯示其行為具反覆性，並造成嚴重傷害，否則不宜輕率採取。」並強調政府必須嚴格依法辦理，避免恣意擴權。

聲明最後全聯會重申對性騷擾與違法行為「零容忍」，但也強調醫師名譽是執業根本，「若因調查或公開過程中的輕率作為而遭破壞，即等同剝奪其社會人格，後果實難以承受。」聲明並引用《論語‧顏淵》：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比」，意指君子處世應不偏不倚、依循正義。呼籲制度設計也應秉持同樣精神，才能兼顧性別平等與專業尊嚴。

