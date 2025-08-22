台南麻豆文旦還剩2至3成 文旦節照辦

麻豆農會啟動收購加工果（大果）文旦。（農業局提供）

2025/08/22 19:30

〔記者楊金城／台南報導〕遭逢706丹娜絲風災，台南麻豆文旦掉滿地，讓部分民眾誤以為今年麻豆無文旦可出貨，事實上麻豆文旦還有，目前在南麻豆柚園已陸續採收上市，麻豆區農會也收購加工果，台南市農業局局長李芳林今天（22日）到麻豆農會文旦加工場關心收購、加工。

麻豆文旦種植面積約在830公頃，台南市農業局評估災後麻豆文旦產量剩約2至3成，麻豆區公所也預計9月中舉辦麻豆文旦節行銷，但農業局將取消今年台南文旦評鑑比賽。

麻豆柚農李明彥表示，柚園受災嚴重程度不一，果園復原後的產量約剩2至3成，今年農曆潤6月，南麻豆的磚井、安業等產區在災後，目前已有部分8成熟的文旦陸續採收，北麻豆產區的文旦略晚些。

李芳林表示，麻豆文旦在災後的每顆果品皆經過嚴格品質控管，預計8月底全面採收，現在正是民眾下單預購的最佳時機。民眾的每一筆訂單，都是對柚農最大的支持，不僅有助回收生產成本，也為來年種柚注入希望與動力。

麻豆農會文旦加工場則啟動收購加工果（大果）文旦，收購數量有6萬公斤，1公斤收購價16元，收購大果、皮衣不好的文旦鮮果，再加工成農會明星商品柚子參、蜂蜜柚子茶、柚香沾醬系列和清潔用品等

麻豆農會文旦加工場收購加工果加工商品。（農業局提供）

麻豆文旦少量陸續採收上市。（記者楊金城攝）

麻豆文旦陸續採收上市。（記者楊金城攝）

