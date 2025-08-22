為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南麻豆文旦還剩2至3成 文旦節照辦

    麻豆農會啟動收購加工果（大果）文旦。（農業局提供）

    麻豆農會啟動收購加工果（大果）文旦。（農業局提供）

    2025/08/22 19:30

    〔記者楊金城／台南報導〕遭逢706丹娜絲風災，台南麻豆文旦掉滿地，讓部分民眾誤以為今年麻豆無文旦可出貨，事實上麻豆文旦還有，目前在南麻豆柚園已陸續採收上市，麻豆區農會也收購加工果，台南市農業局局長李芳林今天（22日）到麻豆農會文旦加工場關心收購、加工。

    麻豆文旦種植面積約在830公頃，台南市農業局評估災後麻豆文旦產量剩約2至3成，麻豆區公所也預計9月中舉辦麻豆文旦節行銷，但農業局將取消今年台南文旦評鑑比賽。

    麻豆柚農李明彥表示，柚園受災嚴重程度不一，果園復原後的產量約剩2至3成，今年農曆潤6月，南麻豆的磚井、安業等產區在災後，目前已有部分8成熟的文旦陸續採收，北麻豆產區的文旦略晚些。

    李芳林表示，麻豆文旦在災後的每顆果品皆經過嚴格品質控管，預計8月底全面採收，現在正是民眾下單預購的最佳時機。民眾的每一筆訂單，都是對柚農最大的支持，不僅有助回收生產成本，也為來年種柚注入希望與動力。

    麻豆農會文旦加工場則啟動收購加工果（大果）文旦，收購數量有6萬公斤，1公斤收購價16元，收購大果、皮衣不好的文旦鮮果，再加工成農會明星商品柚子參、蜂蜜柚子茶、柚香沾醬系列和清潔用品等

    麻豆農會文旦加工場收購加工果加工商品。（農業局提供）

    麻豆農會文旦加工場收購加工果加工商品。（農業局提供）

    麻豆文旦少量陸續採收上市。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦少量陸續採收上市。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦陸續採收上市。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦陸續採收上市。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播