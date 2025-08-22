脫下法袍執導演筒 唐福睿成大分享跨界職涯：勇氣讓夢想變得真實

導演唐福睿分享跨界職涯人生，鼓勵大家勇敢追夢。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/22 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「夢想或許遙遠，但勇氣能讓它變得真實。」勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（22）日在成功大學力行校區舉辦名人講座，邀請新銳導演唐福睿以「跨界職涯的勇氣與挑戰」為題，分享自己從律師投身影視的心路歷程。他真摯勉勵大家，唯有勇於追尋熱情，才能將看似不可能的夢想化為具體行動。

唐福睿曾任律師5年，是國內少見跨足法律、電影與文學的創作者。他坦言，法律訓練帶來嚴謹思維與敏銳觀察，也為日後創作奠下基礎。因對創作的渴望，他赴美攻讀藝術創作碩士，主修電影導演，正式展開人生新篇章。

請繼續往下閱讀...

其大銀幕處女作《童話・世界》結合法律與性侵議題，憑精準敘事入圍金馬獎最佳新導演；作品後續改編為同名小說，亦獲文壇肯定。他認為，不論法律、電影或文學，核心都是「說好故事，傳達社會關懷」。

談及創作理念，他表示，並非要說服觀眾接受立場，而是提醒人們傾聽與自己截然不同的聲音。他並強調，成長的重點在於我們能否持續質疑，即使在追求目標的過程中反覆經歷失去與獲得，也要堅定不移。「因為，反抗本身就是一種自由的體現」。即使最終可能失敗，但只要我們知道自己為何而戰，並全力以赴，就已經接近了目標。當感到迷惘時，不妨停下來問問自己「為什麼？」，這能幫助消除偏見，重新找回初心。

演講中，唐福睿也分享多段創作與拍攝趣事，強調職涯選擇不應受單一專業侷限，只要勇於轉身，把專業與熱情結合，每個人都能寫下屬於自己的精彩篇章。

雲嘉南分署技正楊慶元表示，這場講座不僅是經驗分享，更是一場啟發人心的對話，讓聽眾理解不同職場的核心價值與所需職能。分署未來將持續邀請各領域專家，為更多人點亮職涯方向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法