日重量級大師里中滿智子 盛讚台漫畫功高明故事動人

首次出席台灣漫畫展的日本漫畫家協會理事里中滿智子（中）與台灣文化中心主任曾鈐龍（左起）、漫畫家阮光民、重花和左萱在會場中合影。（記者林翠儀攝）

2025/08/22 19:10

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕文化部駐日台灣文化中心主辦的年度展覽「多元台灣文化漫畫展」今天在東京揭幕。日本漫畫家協會理事長里中滿智子在致辭中，盛讚台灣的作品，不但畫功自然高明，而且包括故事、角色的表情以及每一句對白，都讓人感動，她說真心希望有更多日本讀者能夠接觸、閱讀台灣漫畫。

里中是日本少女漫畫大師，最具代表性的作品包括 《白羊座的少女們》、《明日閃耀》、以及長篇歷史漫畫 《天上的彩虹》，很多日本4、5年級女性都是看著里中的漫畫長大。

里中除了擔任日本漫畫家協會理事長，還長年擔任「日本國際漫畫賞」評審長，台漫作家近年成為該獎項的常勝軍。里中透過評審對台灣漫畫有相當程度的認識，所以這次文化中心舉辦「多元台灣文化漫畫展」，邀請里中出席，她二話不說爽快答應，這也是她首次出席台灣舉辦的漫畫展，而手塚製作公司社長松谷孝征今天也應邀出席，顯示日本對台灣漫畫的重視。

這次的「多元台灣文化漫畫展」，以「性別、族群、人權」為核心，精選21部台灣漫畫，涵蓋BL、GL、民主化運動、言論自由，以及原住民族與新移民等議題。台灣漫畫家阮光民、左萱與重花等3人，特別來到東京與日本讀者交流。駐日代表處公使周學佑、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場致辭。

周學佑表示，希望透過這次展覽讓更多日本朋友看見台灣漫畫的創意與深度，並感受台灣對多元價值的尊重與珍視。谷崎表示，展覽用「Colorful」來詮釋是「多樣性」（Diversity），讓他有點不解，但看了展覽後覺得心服口服。

負責這次展覽主視覺設計的左萱，以台灣彩色磁磚、花窗建築和描繪了客家花布的燈籠，勾勒出台灣亞熱帶的多樣色彩與人情味，不過她說原本以為台灣夠熱了，沒想到來到東京發現比台灣還熱。阮光民在展場遇到了日本粉絲，雙方比手劃腳，終於搞懂了阮光民在某個場景處理的細膩度，讓這位粉絲感動到快哭。

曾獲日本角川全球條漫創作大賽－繁體中文「金賞」獎的重花，23日下午將在淳久堂書店池袋本店，與日本知名BL漫畫家紗久樂SAWA，暢談BL漫畫的創作點滴。

「多元台灣文化漫畫展」今天在東京揭幕，出席來賓慢畫家左萱（左起）、手塚製作公司社長松谷孝征、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、駐日代表處公使周學佑、駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、日本漫畫家協會理事長里中滿智子、漫畫家阮光民及漫畫家重花，在會場合影。（記者林翠儀攝）

代表參展台漫作家致辭的阮光民，以手繪肖像介紹3位出席作家。（記者林翠儀攝）

台漫作家左萱與參展作品。（記者林翠儀攝）

台漫作家重花與參展作品。（記者林翠儀攝）

