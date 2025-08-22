獅子會到澎湖吉貝離島關懷弱勢 阿扁兒子陳致中也來了

獅子會前往吉貝行善，參訪隊員最受矚目是前總統陳水扁之子陳致中（右二）。（澎湖縣政府提供）

2025/08/22 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄市健立獅子會與台北市祥弘獅子會，今（22）日在吉貝活動中心舉辦聯合捐贈儀式，分別捐贈社會福利金予吉貝國小、吉貝惜福長青協會、白沙鄉愛心婦女關懷協會、吉貝武聖殿。澎湖縣長陳光復偕同副縣長林皆興，與議員魏睿宏、議員宋昀芝陪同搭船前往吉貝，其中最受外界矚目是前總統陳水扁之子陳致中。

陳光復說，他自己也是獅子會的一員，擁有45年的獅齡與獅子精神是他引以為傲的榮耀。他強調，獅子會長期秉持「愛心」與「關懷」的精神，不僅協助弱勢，更發揮拋磚引玉的力量，鼓勵更多善心人士投入公益行列，讓善不斷在社會中循環。

請繼續往下閱讀...

台北市祥弘獅子會長杜季燕、高雄市健立獅子會長莊彥宏說，服務社會是獅子會創會的宗旨，這次活動凝聚了獅友們的愛心與資源，大家共同前來見證這場充滿意義的公益行動，也期盼透過受贈單位，讓獅子會的溫暖傳遞到真正需要幫助的人手中。

受贈單位吉貝國小、吉貝惜福長青協會、白沙鄉愛心婦女關懷協會、吉貝武聖殿，分別由校長魏妤宸、會長謝長財、會長莊美珠、主任委員呂建文代表回贈感謝狀，表達滿滿的謝意。

出席貴賓包括國際獅子會300E-3區總監吳佳臻、服務長郭黃淑貞、專區主席吳亮德、分區主席康雅婷，以及國光獅子會會長歐俊良、二聖獅子會會長鄭志源、凱達格蘭學校全國校友會執行長陳致中等多位獅友，共同見證這場有愛的公益行動。

澎湖縣長陳光復陪同獅子會，捐贈吉貝國小善款。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法