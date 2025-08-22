為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獅子會到澎湖吉貝離島關懷弱勢 阿扁兒子陳致中也來了

    獅子會前往吉貝行善，參訪隊員最受矚目是前總統陳水扁之子陳致中（右二）。（澎湖縣政府提供）

    獅子會前往吉貝行善，參訪隊員最受矚目是前總統陳水扁之子陳致中（右二）。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/22 18:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄市健立獅子會與台北市祥弘獅子會，今（22）日在吉貝活動中心舉辦聯合捐贈儀式，分別捐贈社會福利金予吉貝國小、吉貝惜福長青協會、白沙鄉愛心婦女關懷協會、吉貝武聖殿。澎湖縣長陳光復偕同副縣長林皆興，與議員魏睿宏、議員宋昀芝陪同搭船前往吉貝，其中最受外界矚目是前總統陳水扁之子陳致中。

    陳光復說，他自己也是獅子會的一員，擁有45年的獅齡與獅子精神是他引以為傲的榮耀。他強調，獅子會長期秉持「愛心」與「關懷」的精神，不僅協助弱勢，更發揮拋磚引玉的力量，鼓勵更多善心人士投入公益行列，讓善不斷在社會中循環。

    台北市祥弘獅子會長杜季燕、高雄市健立獅子會長莊彥宏說，服務社會是獅子會創會的宗旨，這次活動凝聚了獅友們的愛心與資源，大家共同前來見證這場充滿意義的公益行動，也期盼透過受贈單位，讓獅子會的溫暖傳遞到真正需要幫助的人手中。

    受贈單位吉貝國小、吉貝惜福長青協會、白沙鄉愛心婦女關懷協會、吉貝武聖殿，分別由校長魏妤宸、會長謝長財、會長莊美珠、主任委員呂建文代表回贈感謝狀，表達滿滿的謝意。

    出席貴賓包括國際獅子會300E-3區總監吳佳臻、服務長郭黃淑貞、專區主席吳亮德、分區主席康雅婷，以及國光獅子會會長歐俊良、二聖獅子會會長鄭志源、凱達格蘭學校全國校友會執行長陳致中等多位獅友，共同見證這場有愛的公益行動。

    澎湖縣長陳光復陪同獅子會，捐贈吉貝國小善款。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復陪同獅子會，捐贈吉貝國小善款。（澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播