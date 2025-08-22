北市吳興街「大型龜殼花」出沒 閒置房產隱患多年無解

台北市信義區吳興街驚見「大型龜殼花」，在地居民指控21日晚間10點多，在社區內花圃發現一隻長達1公尺的龜殼花，相關單位火速趕抵現場抓捕。（民眾提供）

2025/08/22 19:02

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市信義區吳興街驚見「大型龜殼花」，在地居民指控21日晚間10點多，在社區內花圃發現一隻長達1公尺的龜殼花，相關單位火速趕抵現場抓捕。但是社區內長年有一處私有房產閒置，每當遇到大雨就會積水，導致蚊蟲孳生，也造成老鼠、蛇類聚集，讓居民惶恐不安，擔憂環境與安全隱憂。對此，環保局表示，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。

在地居民胡小姐指出，今年已經遇到第三次「有蛇出沒」在社區大樓內部，前兩次都是小蛇，自己在21日晚間10點多，突然發現有一隻大蛇從閒置房產外部街道竄進社區，並盤據在花圃上，立即撥打1999報案，所幸相關單位在30分鐘內趕抵，並成功抓捕這隻長達1公尺的蛇。經確認為一隻大型龜殼花，不過在5月也遇過另一隻小型蛇類，沒有及時被抓捕。

另一位居民謝先生則表示，自己今年也曾在社區前方另處閒置空間，發現有蛇竄出，但是撥打1999報案，卻得到必須確保蛇在現場，才願意出動抓捕。謝先生也痛批，私有房產過去曾是幼稚園，但多年來閒置且未妥善清理，面積廣大、環境髒亂，導致社區難以監督與維護，因長年漏水與雜物堆積，逐漸成為危害社區安全的溫床，多年來，住戶多次向屋主反映問題，並透過里長、鄰長協助溝通，卻遲遲未能改善。

對此環保局表示，區隊了解後，該社區為封閉型私人社區，外人無法進入，故區隊無法做後續處理。動保處指出，近期正值天氣炎熱、蛇類活動頻繁的季節，動保處提醒市民朋友務必加強居家及社區環境整潔，避免雜草叢生或堆積雜物，以降低蛇類棲息風險。若發現蛇類出沒，請立即撥打1999並告知話務人員轉接本處捕蜂捉蛇專線，動保處將派員協助處理，共同守護社區安全。

社區前方另處閒置空間，發現有蛇竄出，但是撥打1999報案，卻得到必須確保蛇在現場，才願意出動抓捕。（記者孫唯容攝）

私有房產過去曾是幼稚園，但多年來閒置且未妥善清理，面積廣大、環境髒亂，導致社區難以監督與維護。（記者孫唯容攝）

