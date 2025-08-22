高雄蔬果農藥殘留檢驗量能偏低 兩果菜市場4年未檢驗

審計部點名，高雄6處果菜市場的農藥檢驗量能偏低。（資料照）

〔記者蔡清華／高雄報導〕審計部調查發現高市蔬果農藥殘留檢驗有多項缺失，其中6處果菜市場的農藥檢驗量能偏低，路竹、岡山等2處果菜市場近4年度均未辦理檢驗。市府農業局表示，去年抽檢近6萬件，今年起也推動「行動質譜檢測車」進入產區，可針對季節性蔬果快速檢測，並請各批發市場提升檢驗密度。

審計部發現，農業局針對所轄6處果菜批發市場農藥殘留抽檢，路竹、岡山等2處果菜市場近4年度均未辦理農藥殘留檢驗，燕巢果菜市場從未對蔬菜農藥殘留檢驗，其餘3處果菜市場的檢驗密度也偏低，高雄果菜市場、鳳山果菜市場、大社果菜市場近4年平均檢驗密度為每公噸僅0.33、0.04、0.02件。

農業局表示，岡山、路竹果菜市場今年5月已設置農藥殘留檢驗實驗室，已開始自行進行場內生化檢驗，截至7月已分別檢驗 181、84件；燕巢果菜市場屬以水果為主的產地批發市場，蔬菜交易量約占總交易量僅占2%。因此過去農藥殘留檢驗較偏重水果抽驗，市府已要求提升檢驗能量並增加蔬菜抽驗比例。

