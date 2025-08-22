尊重葉丙成承擔責任請辭 教長鄭英耀：持續為學生、教育共同努力

教育部長鄭英耀（左）說，尊重葉丙成請辭的決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政務次長葉丙成在個人臉書揭台大性平案個資，教育部性平會調查認定未違性平法，葉丙成今天下午主動向教育部長鄭英耀請辭，承擔責任，避免影響教育部政務推動。教育部長鄭英耀說，尊重葉丙成的請辭決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。

教育部性平會調查結果今天公布後，葉丙成於第一時間以文字回應，表達十分歉疚並引以為鑒，隨後即請辭政務次長職務。

鄭英耀說，葉丙成自去年5月上任以來，積極推動多項教育政策與改革，包括AI人才培育、強化自主學習機制、新五專制度，以及青年百億海外圓夢基金計畫等，皆展現對教育的熱情與責任感，亦善用人脈資源，搭起教育與產業之橋梁，邀請各界專家學者分享國際趨勢，協助師生面對未來挑戰，其努力與貢獻有目共睹，教育部予以肯定。

鄭英耀說，尊重葉丙成請辭的決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。

