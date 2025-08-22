大讚台北很適合旅遊！外國網友不忘分享「4點小地雷」

國外網友發文大讚「台北是個很棒的旅遊目的地」。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕一名長年居住在日本的外國網友，近日首度造訪台北，返國後在國外論壇Reddit 發文大讚「台北是個很棒的旅遊目的地」，直呼整體氛圍比東京還自在，引發網友熱烈討論。不過他也誠實分享「4點小地雷」。

這位外國網友表示，他曾在日本生活超過10年，這次是第一次來到台北旅遊。他最難忘的，是在大安區品嚐「永和豆漿大王」的傳統早餐，大讚炸油條和豆漿「好吃到讓人想再訪」，他第二天就再度前往報到。他也對台北便捷的交通印象深刻，尤其是悠遊卡搭配Google Maps，搭公車也比預想中方便許多。

此外，他也參觀天母棒球場，感受味全龍主場比賽氣氛。他表示，雖然球場不大，但現場氣氛熱烈、啦啦隊賣力應援，讓他感到熱血沸騰；而夜市文化也讓他相當驚艷，他指出，日本除了節慶之外，沒有類似的文化，美食選擇也過於商業化和美化，他甚至大讚：「士林樓下的美食廣場，或南機場的攤位，比東京任何地方都更有特色。」

他更觀察到台北人普遍「有禮又不刻意」，在街上走路、聊天看起來十分有活力，也總是和善有禮，但又不同於日本人太過禮貌，「正式」到令人尷尬；另外，每家便利商店都有賣酒，但他在晚上從來不會看到像日本一樣喝得爛醉的人。

不過，他也在文中也列出4項小缺點，包括：

垃圾處理不便：路上少有公共垃圾桶，他會在外面喝完飲料，再回便利商店交還店家幫忙處理，這讓人一開始有點不習慣。

公共廁所難找：不像日本便利商店幾乎都有廁所，他在台北多次臨時找不到，只能忍到回飯店。有一次還特別叫計程車送他回旅館。

檳榔：出於好奇買來嘗試，沒感受到刺激，吐檳榔汁也讓人有點不舒服。

台北車站：從台北車站轉到桃園機場的路線「令人費解」。

儘管有這些小插曲，這位網友仍對台北充滿好感，表示他喜歡台北的氛圍，也想學習中文，以便下次能以不同的角度欣賞台北。

文章發出後引發熱議，不少網友表示即將來台灣旅行，希望向他請教細節；也有網友稱讚：「今年夏天才去過台北，基本上日本的東西都有。而且人也特別熱情！比起東京，我更喜歡台北」、「我來自新加坡，喜歡台北！這裡的人很棒，很友好，食物很棒，公共交通也很便利」、「我覺得日本和韓國太拘泥於禮節了，以至於人們都變得虛偽了」。

也有網友建議他，想上廁所的話可以去捷運站或百貨公司，廁所比較乾淨又有空調，也有網友建議他搭機路線，還有網友笑稱：「想看醉醺醺的街景，晚上就來林森北路吧。」

