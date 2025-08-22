向環保英雄致敬！環境部環保專業獎章表揚15人

環境部舉辦成立2週年部慶，並同步頒發114年環保專業獎章，表揚15名環保英雄。（環境部提供）

2025/08/22 18:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕「有一群人比我們更環保。」許多人用自身的專業與愛心，默默付出保護環境，環境部今（22日）舉辦成立2週年部慶，並同步頒發114年環保專業獎章表揚15人，以及在環保競賽脫穎者，總計超過50名環保英雄，有人推動低碳及綠色技術，有人在地社區環教宣導，亦有檢警破獲大型環境破壞案等，盼透過這些故事，彰顯台灣環境治理成果。

環境部長彭啓明表示：「愛護環境、保護地球、召喚人心就是環境部未來首要的事情。」指出環境部成立2年，最大成就不是頒布多少法規，而是看見無數基層同仁與環境夥伴默默付出的成果，並以「環保志業，同行致遠」為主軸，將舞台主角留給這群默默耕耘的夥伴，盼透過他們的故事，彰顯台灣環境治理的成果，並揭示公私協力的未來方向。

今年環保專業獎章共有15人獲獎，包含企業代表及專家學者，如亞洲水泥首席副廠長陳志賢積極推動低碳產品與綠色技術，在低碳水泥技術創新成果豐碩；以及彰化縣大地保護協會執行長莊居芳，長期致力於環保志工服務，推動在地社區環境教育宣導工作。

台中地檢署檢察官陳祥薇則獲得查緝環保犯罪金環獎，其事蹟是與環境部共同偵破大型跨區廢強酸棄置案，查扣8千萬非法所得並起訴11人，藉由科技執法及跨部門合作，嚇阻環保犯罪，彰顯環境正義。

而代表年輕世代的暨南國際大學學生邱彥霖，則藉由參加環境教育設施場所短影音競賽，讓大家看見年輕世代以鏡頭書寫土地與生命的連結。

國家環境教育獎的得獎代表－家樂福永續獎蘇小真提到，家樂福長期推動環境教育及非籠飼雞蛋行動，讓環保實踐跳脫校園的教學，而是融入日常消費與選擇。

