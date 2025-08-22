丹娜絲農損 農業部：災區農民2年內兼職天數不受限制

丹娜絲颱風與後續豪雨造成南台灣嚴重農業災情，農業部放寬災區長期作物與設施受損農民兼職天數，讓受災農民復耕之際也可維持生計。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災與連續豪雨致南台灣嚴重農損，部分作物復耕期長，部分農民面臨長時間無收入困境，但若兼職打工超過180天又會失去農保資格。農業部今（22日）修正標準，在政院認定的受災區、並已領天災救助的農民，經農會審認並函報勞保局，2年內兼職可不受天數限制。

受風災影響，南部地區的許多長期作物果樹等與溫室設施嚴重受損，而這類長期作物復耕都需要1年以上時間，甚至很多農民一年的收入就看這一期的收穫，卻因風災全部去了了，即使有天災救助，只能彌補部分成本，很多農民直接面臨生計困難危機。

農業部輔導司司長陳俊言表示，許多農民過去都會趁農閒之際會兼職打工，期間可保勞保，但現行規定若加保勞保期間超過180日，就會喪失農保資格，這次風災受損非常嚴重，加上復耕期長，受災農民勢必需要兼職以維持生計，隨總統於19日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，農業部也修改「農暇之餘從事非農業勞務工作認定標準」，只要是政院公布災區內領有天災現金救助的種植長期作物或有溫室設施受損農民，就可向農會申請審認在2年內不受兼職天數限制，也就是受災農民的兼職時間可超過180天。

陳俊言表示，這是農保相關規定上路後首次放寬，之後也會視實際復耕情況與農民需求滾動檢視是否延長，以確保農保被保險人權益，也希望可讓這是因風災受損的許多青農願意持續投入產業。

