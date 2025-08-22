為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園市圖總藏書632萬冊 僅高於台南550萬冊、六都排名第五

    桃園市各圖書館總藏書為632萬冊，六都排名第五。圖為總圖圖書室。（記者謝武雄攝）

    桃園市各圖書館總藏書為632萬冊，六都排名第五。圖為總圖圖書室。（記者謝武雄攝）

    2025/08/22 18:18

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立圖書館總館完工後，雖積極充實館藏，目前藏書632萬冊，為六都第五僅高於台南市；另截至去年底山德、南崁、山腳等三所圖書館藏書未達3萬冊不符規定，另東南亞新移民平均擁書量僅1.03冊，不僅是六都之末，也低於全國平均1.6冊。審計部桃園市審計處去年決算報告出爐，指出多項閱讀指標尚待提升，請市府研謀豐富館藏，強化閱讀推廣服務，培養閱讀風氣。

    決算報告指出，圖書館為有效利用各場地設施（包含研習教室、會議室、多功能及多媒體教室等），訂定收費標準，對外開放民眾登記使用，桃園市共有9處場館依收費標準開放民眾使用場地，但中壢、龍岡、平鎮、龍潭、新屋及大園等六6處分館，全年度使用率（民眾登記使用及各分館自辦活動合計所使用天數佔開放天數之比率）均未及5成，存有閒置情形等情事；另「全年電子資料平均使用人次」僅0.23人次，遠低於全國平均值0.86人次，急待充實多元文化圖書及拓展數位閱讀人口。

    市立圖書館表示，總圖成立以後，市圖積極辦理各項推廣活動，去年一年就辦了3萬6209場次活動，六都排名第一，此外，去年桃園每人借閱量達6.89冊，僅次於新北6.99冊為六都第二，另外每人電子書借閱量達2.07冊也是六都第一，另山德等3所分館館藏不符規定，主要是樓地板承載要符合公共安全規定，沒有空間新增書架；「東南亞新移民擁書量」偏低，主要是桃園新住民人口增加迅速，將持續編列預算採購。

