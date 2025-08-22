台南女淘寶買棉花棒挨罰10萬！這些「日用品」算醫材 輸入限量

棉花棒、OK繃、醫用口罩等日用品若超過規定數量或未經許可輸入，恐觸醫療器材管理法，最高可罰千萬元。（資料照）

2025/08/22 18:51

〔記者王捷／台南報導〕台南陳姓女子在淘寶購買棉花棒，疑似買超過200支，涉違反醫療器材管理法，她同意繳10萬罰金換緩起訴；但傳喚不到被拘提後，因夜間偵訊規定要到拘留所過一夜，事後她向媒體投訴被「關大牢」，南檢強調流程並未違法。另外，不只棉花棒，例如ok繃、衛生棉、醫療口罩與保險套，如果買過量也違法。

陳女在淘寶買醫療用途的棉花棒，依醫療器材管理法第25條規定，製造或輸入醫療器材，要先向中央主管機關申請查驗登記，並取得許可證方得輸入或販售；未經核准者，可以依同法62條處罰3年以下有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

然而陳女疑似一次購買200支棉花棒涉法還喊冤，辦案期間她未依傳喚出庭，檢方依法核發拘票，由警方帶至地檢署拘留室短暫拘留，檢察官訊問後即釋回。檢方澄清，此為正當執行程序，非真正收押，並無違法或不當，並非「關大牢」。

個人國外輸入醫材 醫用口罩250個、OK繃60個

此外，依財政部關務署公告規定，若民眾進口醫療器材僅供個人使用，且符合特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表規定數量，即可免申請輸入許可。

包含OK繃60個、液體OK繃4瓶、棉棒200支、衛生套60個、衛生棉條120個、日拋隱形眼鏡單一品牌單一度數60片、矯正鏡片1副及醫用口罩250個等，但每人每半年僅能享有一次免證輸入資格。

檢方提醒，跨境網購便利，但消費者切勿因價格便宜而忽略法令規範，以免招致刑責、鉅額處分或合同誤解，得不償失。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法