為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南女淘寶買棉花棒挨罰10萬！這些「日用品」算醫材 輸入限量

    棉花棒、OK繃、醫用口罩等日用品若超過規定數量或未經許可輸入，恐觸醫療器材管理法，最高可罰千萬元。（資料照）

    棉花棒、OK繃、醫用口罩等日用品若超過規定數量或未經許可輸入，恐觸醫療器材管理法，最高可罰千萬元。（資料照）

    2025/08/22 18:51

    〔記者王捷／台南報導〕台南陳姓女子在淘寶購買棉花棒，疑似買超過200支，涉違反醫療器材管理法，她同意繳10萬罰金換緩起訴；但傳喚不到被拘提後，因夜間偵訊規定要到拘留所過一夜，事後她向媒體投訴被「關大牢」，南檢強調流程並未違法。另外，不只棉花棒，例如ok繃、衛生棉、醫療口罩與保險套，如果買過量也違法。

    陳女在淘寶買醫療用途的棉花棒，依醫療器材管理法第25條規定，製造或輸入醫療器材，要先向中央主管機關申請查驗登記，並取得許可證方得輸入或販售；未經核准者，可以依同法62條處罰3年以下有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

    然而陳女疑似一次購買200支棉花棒涉法還喊冤，辦案期間她未依傳喚出庭，檢方依法核發拘票，由警方帶至地檢署拘留室短暫拘留，檢察官訊問後即釋回。檢方澄清，此為正當執行程序，非真正收押，並無違法或不當，並非「關大牢」。

    個人國外輸入醫材 醫用口罩250個、OK繃60個

    此外，依財政部關務署公告規定，若民眾進口醫療器材僅供個人使用，且符合特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法附表規定數量，即可免申請輸入許可。

    包含OK繃60個、液體OK繃4瓶、棉棒200支、衛生套60個、衛生棉條120個、日拋隱形眼鏡單一品牌單一度數60片、矯正鏡片1副及醫用口罩250個等，但每人每半年僅能享有一次免證輸入資格。

    檢方提醒，跨境網購便利，但消費者切勿因價格便宜而忽略法令規範，以免招致刑責、鉅額處分或合同誤解，得不償失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播