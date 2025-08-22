亞灣新創大南方新創齊聚 高市青年局帶隊參展找「機會」

高市青年局長林楷軒（左七）與副局長汪小芬（左五），一同和參與「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」的高雄新創團隊合影，並肯定業者相關產業領域的傑出貢獻。（青年局提供）

2025/08/22 17:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025 Meet Greater South 亞灣新創大南方今（22日）、明（23日）兩天在高雄展覽館熱鬧登場。高市青年局攜手10家在地優秀新創團隊及地方創生青創夥伴共同參展，盼藉由展會平台拓展國內外合作機會。

青年局長林楷軒表示，亞灣新創大南方不僅是南台灣最具代表性的創業舞台，更是新創能量走向國際的重要門戶，市府致力將高雄打造為青創最佳實證場域，透過資源整合、跨域媒合、專業輔導、創業挑戰賽，及企業與學研單位的協力，持續為新創團隊營造完整的培育環境與國際接軌的契機。

青年局邀集今年參展的青創團隊陣容堅強，涵蓋智慧檢測、生技醫療、綠色永續、文創設計、循環經濟等領域，包括艾智達科技、富據智能科技、意恩醫研、富升包裝科技、金淨生技、樂功院綠色永續服務、艾達特整合分析、遞伊家科技、萬摩科技及萊芙文創，其中艾智達科技、富據智能與意恩醫研是今年「永續高雄：青年創業挑戰賽」的優勝前六強團隊。

展場另有今年度獲青年局競爭型青創補助的「米濃聚落」風格市集區，攜手美濃、六龜、桃源、甲仙，甚至日本九州在地職人手作與特色選品，市集包括百年傳統餅舖清甘堂、桃源青年咖啡果醬品牌漓咖啡及日漬，還有客家傳統酸柑茶品牌姥姥傳統工藝坊等26家業者，品牌匯集來自山林的豐富特色，讓東高雄的山徑與土地的風土故事，忠實呈現會展上。

艾達特整合分析」向青年局長林楷軒（左三）說明團隊開發研究與應用需求整合服務，以提供農漁牧環境監測及種源選殖的一站式解決方案。（青年局提供）

青年局開辦「創業O’Star學堂」提供企業商模AI應用、政府補助資源、短影音、自媒體行銷、B2B及海外市場策略等主題課程，協助高雄青創團隊學習產業專業知識，並透過交流增加強化發展潛能。（青年局提供）

