日本理化研攜手輝達 開發新一代超級電腦

日本理化學研究所將邀請美國半導體龍頭輝達（NVIDIA），參與研發超級電腦「富岳NEXT」AI專用GPU，預定2030年運轉。（彭博）

2025/08/22 18:07

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本理化學研究所22日宣布，超級電腦「富岳」後繼機種「富岳NEXT」，將邀請美國半導體龍頭輝達（NVIDIA）參與研發AI專用GPU，預定2030年運轉。這是日本首次有外企加入核心超級電腦研發，而且也是日本超級電腦首次採用CPU+GPU混合架構，研發方向並非追求運算速度的世界排名，而是開發一台能夠處理包括AI在內各種程式的高性能超級電腦。

GPU（圖形處理器）原本為遊戲的繪圖加速而設計，但因平行運算能力極強，現在已被稱為是「平行運算怪獸」。如果將CPU（中央處理器）比喻負責指揮的大腦，GPU就是底下負責運算的大軍，也就是由CPU控制全局、GPU加速數值運算。

CPU+GPU混合架構已是目前各國開發超級電腦的主要趨勢，理化研將首次以這種架構開發「富岳」的後繼機種，研發代號為「富岳NEXT」。日本投入核心超級電腦的開發，從2012年開始運轉的「京」，到2021年的「富岳」，運算速度都曾拿下世界之最，「富岳」以純CPU獨樹一幟。

日本經濟新聞報導，理化研主任松岡聰記者會上表示，將藉由攜手富士通、輝達，設計AI時代全球最佳的CPU和GPU，並透過富岳NEXT的研發，在全球確定日本做為AI先進國家的穩固地。

「富岳NEXT」的CPU由理化研和富士通負責研發，而GPU部分則攜手輝達研發。報導指出，這是首次有海外企業，參與日本核心超級電腦的研發，透過匯集日美最尖端技術，以打造出全球最高性能的超級電腦。

