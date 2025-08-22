風災凸顯台灣光電板4漏洞 彭啓明將總體檢逾百個大型案場

環境部長彭啓明（右1）出席環境部2週年部慶活動，針對光電板受損回收議題，坦言管理上仍有4大漏洞，將啟動大型案場約1、200家的總體檢。（環境部提供）

2025/08/22 17:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月起陸續颱風、豪雨致災，連帶許多太陽能光電板受損，民眾擔心污染環境，環境部多次澄清光電業者清除進度，但仍有1家業者不夠積極，環境部長彭啓明今（22日）受訪，坦言台灣光電業仍有4大漏洞待補強，包含日常維護、風災防護、風災應變及災後清理等，「每個都臨時抱佛腳！」將啟動大型案場總體檢，數量約1、200家。

環境部統計，這次接連風災，總計33案場的光電板受損，共約13萬5千片，分類整理後目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地，剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊。

彭啓明今出席成立2週年部慶活動，受訪時表示，目前滯洪池上的光電板，7成移除進入清理程序，剩下3成是「唯一一家」公司不積極處理，經了解是該業者很在意處理費用，「他非常小氣計較」，甚至不付款等造成處理延宕，以對其開罰到有史以來最高900萬元罰鍰，並要求對方提出清理計畫書。

彭啓明指出，從這家公司不積極的態度，也坦言光電板的管理還有漏洞，自己主動在行政院內閣裡提出4個光電板管理漏洞︰包含1、日常營運有缺失，安全防護不夠；2、過去光電板防範強風強雨的設計標準不合；3、業者沒有遇到災害的緊急應變；4、災害過後沒有清楚的清理計劃書，「每個都臨時抱佛腳」。

彭啓明直言，針對漏洞，將啟動台灣光電大型案場的全面總體檢，數量約1、200家；並澄清，台灣目前光電板清理回收的許可量為2900噸，而過去1年的量僅100噸，這次風災則爆量近2800噸，但仍在可處理的範圍內。理論上這次受損光電板應都可以清除完成，很多業者也都投入全回收循環。

彭啓明說，基本上，誠實面對光電板處理問題，有不好的就面對，但也有好的留下，環境部針對此議題積極面對，也同時希望經濟部也更積極思考民眾對光電板的觀感；另針對內閣改組問題，彭仍強調自己一天當兩天用，珍惜做的機會，「這是守護地球的工作，我會努力做下去」，至於職位去留，則由長官及社會公評決定。

