15校跨域合作! 「台灣國立大學系統」再添4校 全台最大高等教育聯盟

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台灣國立大學系統」2021年由中興大學號召11所大學籌組成立，今年新增國立金門大學、東華大學及宜蘭大學、及台北市立大學等四校，昨（21日）獲教育部核定通過，興大表示，系統成員校擴增至15所，涵蓋學生數近12萬名、教師5千位，為台灣規模最大的高等教育聯盟。

該系統成立至今四年多，致力於整合成員校資源、促進教學研究合作、推動課程共享與人才交流，並成立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR與地方創生、體育等七大工作圈進行交流合作。

系統2022年起推行學士班跨校選修，隔年的學年度開放跨校雙主修、輔系、交換生申請，學生每學期跨校選修可有兩門課免繳學分費，跨校選修至今累計717人次，學生亦可參與實驗室交換進行跨校學習，提升研究能力，名人講座合作舉辦場次逾百場參與師生近8萬人次。

同時，為加強國際學生對台灣在地的連結，藉由文化體驗、攀登百岳、溯溪體驗等活動認識台灣。

系統也鼓勵優秀的年輕學者申請跨領域補助計畫，透過跨校合作蓄積研究動能，另在大學社會責任與地方創生，積極推動校際合作並辦理論壇交流，也致力ESG人才培育，成員校已開設超過82門與ESG相關的課程。

台灣國立大學系統主席、中興大學校長詹富智表示，四所大學的加入，將有助於擴大系統的跨域合作與地理涵蓋，提升整體競爭力，不僅代表區域間更緊密的連結，也象徵台灣高教在跨域合作與資源共享上的重要里程碑。

台灣國立大學系統15所大學，包含中興大學、台中教育大學、台灣體育運動大學、勤益科技大學、聯合大學、暨南國際大學、彰化師範大學、虎尾科技大學、雲林科技大學、嘉義大學、高雄大學、金門大學、東華大學、台北市立大學、宜蘭大學。

