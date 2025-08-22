為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國北教體育系爆學長姐霸凌 校方發聲明：涉案2教練不再續聘

    針對霸凌爭議，校方啟動調查機制，並對涉入風波的教練作出人事調整，示意圖。（資料照）

    針對霸凌爭議，校方啟動調查機制，並對涉入風波的教練作出人事調整，示意圖。（資料照）

    2025/08/22 20:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國立台北教育大學體育系捲入霸凌爭議，社群平台流出群組對話截圖，引發外界對系上學長姐制度的關注與質疑。隨著事件延燒，校方迅速啟動調查機制，並針對涉入風波的教練作出人事調整，強調將秉持公正原則辦理，避免類似情況再度發生。

    Threads前（20）日流出多張群組對話截圖，內容顯示體育系大二學生在群組內向新生發出多項行為規範，包含「見到學長姐要主動問好」、「看過訊息需按讚」等，並對未即時回應者以恐嚇語氣施壓，甚至要求「五分鐘內私訊說明」，引發外界質疑體育系上學長姐制度失控，甚至涉及集體霸凌。

    事件延燒後，校方於21日發出聲明說，已依《校園霸凌防制準則》啟動相關調查程序，並由學生事務處及體育系共同處理，將秉持客觀、公正及保護當事人的原則辦理，並同步提供相關學生必要的輔導與協助。

    同時，事件中被點名的錢姓教練因被爆出曾在對話群組中發表「這種開學就被我們電到他飛天」等不當發言，及過往有疑似語言霸凌的記錄，成為另一項爭議焦點。對此，校方澄清，錢姓教練並非校方正式聘任人員，而是由另一位楊姓教練私下邀請協助籃球訓練相關事務。

    經學校體育室審查，楊姓教練的聘期至113學年度第2學期結束，且其教練證期限已失效，校方決議不再與兩人續聘，亦不再讓其參與任何籃球訓練工作。校方強調，對於學校運動代表隊聘任教練，將進行定期督導及管理，避免類似事件再次發生。針對整起事件，校方仍持續調查中，將在確認事實後依據相關規定做出處置。

