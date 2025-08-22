為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2025TITE旅展開幕 高雄熊攜手蜜柑站長為高雄館壯聲勢

    2025TITE旅展今開幕，高雄熊攜手蜜柑為高雄館壯聲勢。（觀光局提供）

    2025TITE旅展今開幕，高雄熊攜手蜜柑為高雄館壯聲勢。（觀光局提供）

    2025/08/22 17:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025 TITE台灣國際旅遊展秋季展8月22日至25日，在台北世貿一館盛大登場。高市觀光局邀集相關局處與業者共同打造「高雄遊樂園」主題館，並邀請高雄熊與蜜柑站長聯手開場，為高雄壯聲勢。

    觀光局長高閔琳表示，高雄擁有得天獨厚的自然景觀與豐富的文化資源，近年持續推動觀光產業升級、演唱會經濟及會展活動，帶動觀光及相關產業蓬勃發展，打造高雄為國內外遊客觀光旅遊、參與演唱會及會展的首選城市。

    高雄2024年觀光人次連兩年第1，並再度蟬聯遠見雜誌2025年觀光滿意度全國第一，許多亮點活動也深獲國內外傳媒多次肯定，希望透過這次TITE台灣國際旅展設置「高雄遊樂園」高雄主題館，向北部民眾介紹這座美麗的港灣城市。

    觀光局進一步說明，高雄主題館打造「高雄遊樂園」風格，以遊園列車燈箱設計環繞整個攤位，集結在地優質業者共同參展，包括高雄一日農夫體驗館、興達港區漁會、高雄好玩卡、裕賀牛觀光工廠、高雄市輪船公司、阡陌一舍等。

    首2日更特別安排超人氣吉祥物「高雄熊」與「蜜柑站長」到場與民眾互動合影，現場還有舞台競拍、趣味互動遊戲及攤位闖關集章活動；民眾只需完成指定任務，消費滿399元，即可參加扭蛋抽好獎，獎項包含限量高雄熊商品、特色伴手禮及觀光體驗券等精美禮品。高雄館準備滿滿誠意及優惠，歡迎海內外快來闖關拿好康。

    更多活動資訊，請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel）。

