台南北門媒合屋損修繕第一戶明可完工 施工團隊擁抱黃偉哲

台南市長黃偉哲（右）和修繕北門二重港災屋的施工人員擁抱互表感謝。（工務局提供）

2025/08/22 17:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所媒合工務局營造商為丹娜絲受災戶修繕屋損的第一戶，在文山里二重港的侯姓住戶，市長黃偉哲今天（22日）下午前往關心屋頂修繕進度並送飲料慰勞施工廠商，廠商主動和黃偉哲擁抱，預計明天即可完工。在國外工作的侯姓屋主為老家修繕特地飛回台灣，對於市府高效率協助媒合修繕，侯姓住戶夫妻當面向黃偉哲表達感謝。

公所統計，北門區一般戶修繕需求共93戶，訪查後有13戶不需協助，餘80戶完成估價，其中17戶簽約，已有2戶完工，15戶正進行彩鋼板加工，待料件完成後立即施工，而63戶因涉及修繕型式、材質選擇（如紅黑瓦）、經費考量、自行尋覓民間廠商，尚未決定簽約。

請繼續往下閱讀...

二重港的侯姓住戶是北門區媒合政府協力廠商施工的第一戶，黃偉哲說，政府決定協力廠商出工修繕災屋後，市府立即媒合國全營造與原鋒工程協助，從報價、簽約到拆除僅一週就完成，並以優良建材與工法，最短時間完成重建。此外，他也感謝里長及里辦公室用心協助，目前慰助金已發放逾8成，市府會全力支持，讓災民早日恢復正常生活。

黃偉哲送飲料慰勞施工廠商，廠商主動和黃偉哲擁抱，表達感謝探視關懷。工務局指出，後續將持續加強協助災戶媒合，並將請施工團隊利用週末假日加派人力，盡速完成受災戶家園重建。

北門二重港的侯姓住戶是第一戶媒合修繕房子，明天可望完工。（工務局提供）

台南市長黃偉哲說明北門媒合修繕屋損的工程進度有效率。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法