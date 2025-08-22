教育部防治網路性別暴力意識比賽 「直播不是嘴臭的遊樂場」摘冠

為提高防治網路性別暴力之意識，教育部舉辦「數位／網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」，334件創意作品競逐桂冠，教育部學特司長吳林輝頒獎給海報繪畫國小組得獎者。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為提高防治網路性別暴力之意識，教育部舉辦「數位／網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」，334件創意作品競逐桂冠，大專校院組黃琳芸的「直播不是你嘴臭的遊樂場」，以夢境反轉的手法呈現網路暴力對直播主造成的傷害，期能喚醒大眾正視「言論自由」背後的界線與責任，並在網路世界中保持尊重與理性。

教育部學特司長吳林輝表示，參賽作品聚焦於數位／網路性別暴力的辨識、防範與關懷，透過繪畫與影音創作，學生生動呈現對數位時代性別議題的深刻理解與反思，透過競賽也期盼學生能持續以創意方式關注社會議題，勇敢發聲，進一步傳遞尊重、平等理念。

海報繪畫國小組張家有創作「勒極生悲」作品，傳達網路世界潛藏的危機，若未妥善保護個資，便可能遭有心人士利用，造成難以挽回的遺憾；國中組學生林岑以「永遠的瑪麗蓮夢露」雕像為創作靈感，作品關注性別貶抑的言論和行為，期望引發大眾對公共藝術中性別意涵與相關問題作進一步的思考。

而短影音作品如高中職組杜長庭「已上傳」作品，訴說一名私密照外流的學生勇敢求助的過程，鼓勵受害者無懼壓力、勇於發聲；大專校院組黃琳芸的「直播不是你嘴臭的遊樂場」，則以夢境反轉的手法呈現網路暴力對直播主造成的傷害，期能喚醒大眾正視「言論自由」背後的界線與責任，並在網路世界中保持尊重與理性。

吳林輝表示，網路性別暴力型態多樣、變化迅速，希望透過教育與藝術的結合，引導學生建立正確的性別觀念與網路素養，得獎作品展現年輕世代的敏銳觀察與創新思維，也看見推動性別平等教育的希望及力量。

