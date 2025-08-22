彰化2大都更區塊曝光！牽動10公頃土地 屋主憂「被綁死」縣府回應了

縣府劃設員林市都市更新計畫位置圖，北以萬年路三段、南至靜修路、東至博愛路、西至中山路，範圍約1.4公頃。（縣府提供）

2025/08/22 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推動都市更新，北彰化與南彰化各新增一處都更劃設區域，引發地方關注。北彰化的「彰化市介壽新村」範圍約9.171公頃，南彰化的「員林市員林車站北側」範圍約1.4公頃，目前已進入公開展覽程序，縣府並安排3場說明會。不過，一堆屋主質疑，「一定要整合都更嗎？」、「房子不到30年為何要更新？」他們擔心劃入都更後開發受限。

縣府建設處表示，劃設都更區域並非強制實施都更，地主仍可依個別需求選擇「危老重建」或依建築法規自行開發，並不會受限。此次劃設的區域多為1999年921大地震前興建房屋，耐震度相對不足，若地主整合面積進行更新，可申請最高50%的容積獎勵，增加誘因，但並非硬性規定，只是提供多一種選擇。

請繼續往下閱讀...

員林市的都市更新區域，位置在員林火車站東北側，北以萬年路三段為界，南至靜修路，東至博愛路，西至中山路。範圍內現況多為舊型社區與狹窄巷弄，包含縣府舊宿舍等低度利用設施，期待透過更新改善生活品質。

彰化市介壽新村都更地區則涵蓋介壽橋周邊，北至中興路，南至介壽北路108巷，東接都市計畫邊界，西到介壽北路。範圍內鄰近彰化高中特定區域與八卦山生態園區，也包含部分閒置公有地，縣府希望更新後能提升土地利用效率，並打造公共開放空間。

兩案公開展覽自8月15日至9月15日止，民眾可至縣府建設處或公所查閱，也能在「彰化縣城鄉計畫便民服務網」下載相關計畫書圖。縣府同步舉辦三場說明會，8月26日在員林市公所、8月29日在縣府1樓視聽簡報室、9月8日在彰化市介壽里活動中心，廣納地方意見。

彰化市介壽新村都市更新計畫範圍涵蓋介壽橋周邊，北至中興路、南至介壽北路108巷，面積約9.171公頃。（縣府提供）

彰化市介壽新村都更範圍，鄰近彰化高中與八卦山，範圍內多為921震前建物與部分公有閒置地。（縣府提供）

員林車站北側都更範圍內多為老舊社區及縣府宿舍，未來可望透過更新改善居住品質與公共設施。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法