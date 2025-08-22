竹市香山運動館原OT廠商被撤換 發請願文籲還其公道

新竹市香山運動館原OT廠商遭撤換，原廠商發請願文籲還其公道，市議員曾資程也籲市府應向市民說清楚。（新竹市府提供）

2025/08/22 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山綜合休閒運動館預定26日到9月9日試營運，但原OT委託營運管理商「禾濤運動行銷」今天突在臉書社群「新竹爆料公社」發請願文，稱早在2020年8月初競標得標營運權；不僅參與監工過程，等了6年終於要完工營運，卻被市府單方面終止合約及遭市府撤換營運權，抨擊市府粗糙作法，損及廠商權益。市議員曾資程也發文批若陳情內容屬實，市府的手法就太粗魯，市府應對外說清楚。

教育處：多次溝通限期改善 仍未提供財力文件 已構成重大違約

市府教育處表示，因從2023年到2025年間，市府陸續接獲法院來函，得知「禾濤運動行銷有限公司」因未履行其他訴訟案件賠償事宜，欲強制執行香山案的履約保證金。市府多次函請該公司提出相關資料佐證其公司營運狀況無虞，但均未獲回應，顯示該公司已無法正常營運本案。且市府多次溝通並限期要求改善，該公司仍未提供足以證明其財務能力的相關文件，已構成重大違約事項。基於保障市民權益，依法與該公司解約。目前經評選，由「褆姆股份有限公司」取得經營管理契約權。

請繼續往下閱讀...

禾濤運動行銷發文指出，該公司得標後，長期參與工程監督，卻被無故撤換，此新場館延宕1年半尚未完工，在沒有使用執照情況下，就要求營造驗收OT商三方點交，但該公司認為在沒電沒水情況驗收點交實在太荒唐。如今建物完工，但建物頂樓的設計竟沒有樓梯可到頂樓，當初建築師規劃的射箭場跟戶外空間及室內跑道也被取消，連停車場也沒有人行步道走出戶外，這樣可通過安檢嗎？

該公司把營運設備器材及場館價目表及員工制服都設計好印上Logo，今年2月18日卻突被告知已被撤換，理由是資金不足，今年4月30日就收到市府公文終止契約內容，稱該公司有破產、重整或有重大財務困難之情事，推論該公司恐無法履約，但該公司要求市府應依促參法召開履約爭議協調會，市府卻單方面終止契約。質疑該場館未安排測試就開放試營運，且在短時間就由新營運團隊接手？有圖利新廠商之嫌？

新竹市香山運動館原OT廠商遭撤換，原廠商發請願文籲還其公道。（記者洪美秀翻攝）

新竹市香山運動館原OT廠商遭撤換，原廠商發請願文籲還其公道，市議員曾資程也籲市府應向市民說清楚。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法