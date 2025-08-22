為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    獨家》涉洩個資教育部性平會認定未違性平法 葉丙成堅辭政次

    教育部性平會認定未違性平法，葉丙成堅持請辭政次。圖為葉丙成過往推動業界大師在YT線上開講的新措施。（資料照）

    教育部性平會認定未違性平法，葉丙成堅持請辭政次。圖為葉丙成過往推動業界大師在YT線上開講的新措施。（資料照）

    2025/08/22 16:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成在個人臉書揭台大性平案個資，教育部性平會調查認定未違性平法，葉丙成第一時間以文字回應表達十分歉疚並引以為鑒，但他隨即向教育部長鄭英耀請辭政次。

    葉丙成接受本報記者訪問時表示，性平會調查結果還原了事情的真相，但對於造成社會紛擾他覺得過意不去，很希望教育部的政務推動不因為他而受到影響，今日下午已向教育部長鄭英耀請辭，也希望他請辭政次，能讓同學早日走出情緒低潮，並期待台大校方協助學生的輔導和課業順利完成。

    葉丙成去（2024）年5月20日上任後，推動多項教育創新政策與策略，包括強化學生的自主學習能力，以因應AI時代，鼓勵教育體系採創新方法，幫助學生找到正確學習方向，並準備適應未來變化；而總統賴清德力推的青年百億海外圓夢基金計畫，為青年提供「築夢工場組」與「海外翱翔組」兩種方案，他是主要負責人，擴展國際視野與經歷，鼓勵實踐夢想，還透過教師社群支持教學創新，最特別的是，葉丙成用自己人脈搭起業界和教育的橋梁，曾邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Appier獨立董事簡立峰及台灣大哥大總經理林之晨等名家，在YT線上開講，分析全球趨勢和所需要的人才能力，老師還計入研習時數。

